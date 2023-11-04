新华社上海11月4日电（记者王永前、贾远琨）11月4日，我国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付。中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司与中船邮轮科技发展有限公司及其所属爱达邮轮有限公司正式签署相关交船文件，运营准备工作全面启动，“爱达·魔都号”将于2024年1月1日开启商业首航。

历经八年科研攻关、五年设计建造，完成试航验证后，“爱达·魔都号”正式进入市场。一组数据可解析这一巨系统工程：总吨位13.55万吨，长323.6米，宽37.2米，最大高度72.2米；全船搭载107个系统、5.5万个设备，包含2500万个零部件，完工敷设4750公里电缆；船上有客房2125间，可容纳乘客5246人，配置高达16层、面积4万平方米的生活娱乐公共区域……“爱达·魔都号”犹如一座“海上现代化城市”。

中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆说，我国已具备同时建造航空母舰、大型液化天然气运输船、大型邮轮的能力，集齐造船工业“三颗明珠”。

国产大型邮轮建造缘起于首届中国国际进口博览会，又在第六届中国国际进口博览会前夕交付。2018年11月6日，在首届中国国际进口博览会上，13.55万总吨Vista级大型邮轮合作设计建造合同正式签订。

上海外高桥造船有限公司总经理陈刚表示，五年来，上海外高桥造船有限公司联动和管理361家全球供应商、1105家二级配套企业，汇集全球30多个国家超过5000名工程技术人员紧密协作，突破一系列关键核心技术，形成大型邮轮设计建造和复杂巨系统工程管理能力，持续构建邮轮业的中国标准体系。

“爱达·魔都号”计划于2024年1月1日从上海吴淞口国际邮轮港启航，正式开始商业运营。首航船票自2023年9月20日起发售，不少旅客第一时间预约了“爱达·魔都号”的首航之旅。

中船邮轮科技发展有限公司董事长杨国兵介绍，“爱达·魔都号”将开启从上海出发的东北亚航线，未来，还将开辟中国至东南亚国家的邮轮航线，并适时推出“海上丝绸之路”等中长航线，打造长、中、短相结合的多样旅行度假方案。

(责编：王静、胡永秋)

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