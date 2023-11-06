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GE医疗陈金雷：“全面国产”助力深耕中国市场

2023年11月06日10:48 | 来源：人民网
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人民网上海11月6日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，GE医疗中国副总裁、医学影像业务总经理陈金雷做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示：“在首届进博会，我们所有的参展展品全部是进口的，如今，我们已经有超过一半的参展展品是在中国国内生产，这便是进博会的‘溢出效应’。”

2023年，GE医疗将企业中国的战略升级为“全面国产、无界创新、合作共赢”。陈金雷表示，GE将持续深耕中国市场，结合中国实际临床需求和中国本土研发人员智慧，把创新产品输出到全球各个国家。

(责编：罗知之、高雷)
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