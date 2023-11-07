人民网上海11月7日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于上海举办。“今年，我们与很多合作的国内企业，共同前往巴西和中东的迪拜、阿联酋和沙特去开拓市场，明年还将出海去印尼。我们也希望通过进博会这个桥梁，充分利用‘引进来和走出去’的效应，不仅与走进来的跨国企业合作，更能帮助更多中国创新企业加强研发创新，铺就出海之路。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示。

从“新相识”到“老朋友”，今年是阿斯利康第六次深度参与进博会。据了解，在本次展会上，阿斯利康展台集中展示了企业走进中国市场30年来的发展历程、在中国各地区的投资布局、针对各疾病领域的诊疗一体化模式，以及投资孵化的健康创新企业等多项实践发展成果，更有“首展首秀”的新品。

王磊介绍，今年有两款“进博宝宝”首次面世。“一款是治疗儿童神经纤维瘤的罕见疾病药物，一款是治疗糖尿病的药物，希望这两款药品能够惠及更多病患”。今年是阿斯利康进入中国的第30年，透过新药研发看中国制造与世界市场的同频共振，让他更感到未来可期。

“这些年，阿斯利康通过阿斯利康产业基金，投资了很多健康领域的创新企业，逐渐形成阿斯利康的合作伙伴生态圈和被投企业生态圈，在此基础上，又形成了阿斯利康签订战略合作协议的全球化深度合作朋友圈。”王磊说。

他还表示，阿斯利康朋友圈的逐年扩大，正是基于进博会这一开放的平台。让世界感受中国市场的活力，让中国的科技成果造福全世界，他将这种良性互动比喻为一场互相依赖、互利共赢的双向奔赴。“作为一家跨国企业，帮助中国的创新企业出海是我们的责任。同时，这对阿斯利康也起到反哺作用，让我们拥有‘中西合璧’的创新力，使得阿斯利康在未来的新药研发方面能够持续进取”。

对阿斯利康在中国市场的未来发展，王磊充满期待。“下一步，我们会更加积极地和有关单位开展合作，强化升级诊疗一体化解决方案，深度服务好中国患者。同时，我们将充分地利用国家推出的鼓励外商投资的有关政策，继续加码布局中国医药制造业和供应链，让中国医药不仅供应本土，还能走向世界。”

(责编：王连香、高雷)

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