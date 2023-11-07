人民网上海11月7日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会上海开幕。期间，上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科主任许洁、复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任曾玫做客《人民会客厅·进博时刻》栏目，就流感防治方面内容进行了交流与分享。

许洁表示，流感、普通感冒和肺炎支原体感染虽然在一些症状上有相似之处，但在病原体类型、临床表现和潜在危害方面存在显著差异。在治疗方面，流感有特效药，通过抗病毒治疗可以减轻症状，进一步减少并发症的发生。肺炎支原体感染的首选治疗药物是大环内酯类抗菌药物，但通常需要较长时间的治疗。而普通感冒目前没有特效药物，治疗主要是对症治疗，缓解不适症状。

曾玫表示，为了降低流感对高危人群的影响，预防措施尤为重要。接种流感疫苗是预防流感最为有效的手段，它能显著减少感染流感的风险以及发生严重并发症的可能性。除了接种疫苗外，保持良好的个人卫生习惯同样对预防流感及其他呼吸道传染病至关重要。

两位嘉宾一致认为，有些患者在疾病早期觉得不严重挺一挺就过去了，这是错误的。要认识到及时治疗的重要性，早诊断、早治疗是提高流感治愈率、降低病死率的关键。尤其对高危人群来说，一旦得了流感，如果没有进行及时的早期干预，流感发展为肺炎对老年人和儿童的肺功能可能产生不良影响，并可能导致长期的损害。

(责编：王连香、高雷)

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