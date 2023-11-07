人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰）2023年，全球各地对于生成式人工智能的关注迅速上升，大模型技术也为人工智能带来了跨越式发展。

互联网、芯片制造、游戏开发、新能源汽车以及智能终端等众多行业，都在不断加大对人工智能人才的招聘力度。

清华大学深研院创新创业导师吕昕蔚表示，AI时代是下一个堪比“互联网20年”的机遇，绝大部分人会因为科技的进步而受益。“只要你创造的价值远远大于公司支付的成本，你就不会被替代。”

近日，脉脉高聘人才智库发布《2023泛人工智能人才洞察》（以下简称《洞察》）。《洞察》显示，2023年1-8月，人工智能新发岗位量已与2022年全年持平。随着新发岗位数增加，人工智能人才供不应求的情况进一步增加。2022年人工智能行业人才供需比为0.63，2023年1-8月下探至0.39，相当于5个岗位争夺2个人才。纯互联网行业成为人工智能新发岗位量最高的行业，占比为20.78%。

数据显示，在紧缺度最高的10个岗位中，智能驾驶系统工程师凭借0.38的人才供需比位居首位。2023年，大模型的火爆让生成式人工智能研究员岗位需求大幅增长，也跻身进入紧缺度TOP10岗位。

从具体岗位来看，作为人工智能的核心，算法在很大程度上决定了智能化程度的高低，算法工程师则决定了人工智能企业发展的上限。在人工智能的热招岗位中，算法岗的需求依然旺盛。

其中，算法工程师新发岗位量遥遥领先，占比达到46.45%，自然语言处理新发岗位量占比达到11.04%，位列热招岗位第二，算法研究员（5.36%）位居第5。随着人工智能技术在智能驾驶、机器人制造等领域的应用，图像识别/计算机视觉（6.68%）、智能驾驶系统工程师（5.27%）岗位也在热招。

受供需关系影响，近两年新发人工智能岗位平均薪资水平也显著提升。从平均薪资来看，2022年人工智能新发岗位平均薪资为43817元，2023年前8个月，这一数字上涨到46518元，提升6.16%。

数据还显示，多个行业参与对AI人才的争夺。其中，2023年1-8月，纯互联网行业成为新发人工智能相关岗位量最高的行业，占比为20.78%。其次是新生活服务（7.99%）、游戏（7.78%）、电商零售（7.59%）、新金融科技（5.98%）等带有强互联网属性的行业。

从城市角度看，人工智能人才高度集中在一线城市。北上深杭广新发岗位量占全国88%。其中北京新发人工智能岗位占比达36.46%，位居全国首位，其次是上海，占比26.80%。

人工智能领域在招聘中，对人才要求是经验丰富且学历高。2023年1-8月，新发布的人工智能岗位中，有42.19%的岗位要求具有5年以上的经验。而高达95.88%的岗位要求应聘者拥有本科及以上学历，其中，要求硕士或博士及以上学历的岗位占比达到了44.17%。

吕昕蔚指出，重复性标准化工作，人类比不过机器。但独立思考的能力、好奇心、同理心等意识都是现在的大语言模型所不具备的，也是职场人努力提高的方向。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经