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按下数字经济“快进键” 虹桥国际论坛聚焦数字贸易发展

2023年11月07日13:50 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者许维娜）6日下午，第六届虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机暨数字贸易创新高端对话”分论坛在上海举办。与会嘉宾热议数字贸易领域的创新与机遇，并推动服务贸易向数字化、智能化、绿色化转型。

中国经济体制改革研究会会长、国家发展和改革委员会原副主任彭森表示，当今时代，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是把握新一轮科技革命和产业结构调整新机遇的战略选择，本次分论坛以探寻国际数字治理之道为主题，体现了江苏省苏州市包括苏州工业园区的国际视野和前沿的地位。

中国信息通信研究院总工程师敖立表示，全球范围内，数字化转型的进程正在加速推进，数字领域的国际经贸往来也在不断加深。这一系列变化正在推动国际经贸发展模式、结构和治理经历深刻的变革。面对这一新的发展趋势和机遇，中国坚定地推动数字领域的对外开放，积极拓展互利共赢的合作关系，为中国乃至全球创造更为良好的发展机会。截至今年9月，中国已经与29个国家建立了双边电子商务合作机制，与18个国家签署了数字经济投资合作备忘录。此外，在已签署的10个自贸协定中，中国还专门设置了电子商务或数字经济专章。

中国工业经济学会会长，国务院原副秘书长江小涓表示，中国服务贸易发展潜力非常巨大，数字时代潜力巨大，要以制度创新推动服务贸易，加快发展。在推动制度创新方面，要推动服务业市场化改革，推动政府间数字贸易协定努力达成，大型数字企业塑造全球数字交易商业环境。

在题为“数字贸易发展与跨境数据安全有序流动”的演讲中，北京师范大学法学院博士生导师、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括指出，数字经济已成为重组全球要素资源、重塑全球格局的重要力量。与此同时，数字贸易作为一种迅速崛起的贸易方式，具有降低成本、减少信息不对称等优势，打破了传统贸易的时空限制。从宏观层面来看，数字贸易已成为国际贸易中增长最快的贸易类型，正成为推动国际贸易增长的新动力。

高通公司中国区董事长孟樸在题为“5G+AI：为数字贸易创新发展增势赋能”的演讲中指出，在5G和AI协同发展的数字时代，每个人都是推动者和受益者，需要合作创新共同发展数字化发展光明的未来。

(责编：罗知之、高雷)
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