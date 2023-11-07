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全国冬小麦播种进展顺利 为明年夏粮丰收按下“确定键”

2023年11月07日13:50 | 来源：人民网
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人民网北京11月7日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国冬小麦完成意向播种面积近九成。夏季粮油作物播种的有序推进，为明年夏粮丰产丰收奠定了坚实基础。

临近立冬，行走在新疆木垒哈萨克自治县农田，23.7万亩冬小麦已陆续出苗、发芽吐绿，青绿色的麦苗郁郁葱葱，在希望的田野上，潜力无限。

“现在我家的200亩冬小麦都是机械化种植，看这长势，明年一定会有个好收成。”照壁山乡平顶山村村民赵大瑞站在田边，笑意盈盈。

冬小麦的长势好自然有其“秘诀”。“今年，我们乡种植冬小麦总面积4.5万亩，全部为山旱地种植。”该乡副乡长李国龙介绍，按照“因地制宜、分类指导”的原则，及早谋划落实了今年小麦种植面积，通过做好冬小麦区域布局，积极示范推广优质良种、药剂拌种、精量播种等技术，为来年的丰收打下基础。

“下一步，我们将利用冬季农闲时间，组织农业技术人员开展冬小麦现场管理培训和技术服务指导，及时解决农户在种植过程中出现的技术难题，为冬小麦生产提供技术支撑，全力促进当地粮食生产提质增效。”李国龙说。

统计数字显示：今年，木垒哈萨克自治县计划种植冬小麦32万亩，目前的23.7万亩长势向好。

冬小麦的长势好自然有其底气。“近年来，通过积极落实‘藏粮于地、藏粮于技’战略，加强耕地保护和质量建设，坚决遏制耕地‘非粮化’‘非农化’，大力实施高标准农田建设及推广品种改良、新品种选育、开展化肥农药减量增效行动等措施，确保了粮食播种面积和产量逐年增加。”该县相关负责人表示。

10月底，在国务院新闻办公室举行的2023年前三季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，冬小麦等作物的播种情况，关系明年农业生产的问题。

潘文博介绍，针对今年气候特点和秋种面临的形势，秋分前后，农业农村部就对今年秋冬种工作进行了全面部署安排。通过启动小麦、油菜大面积单产提升三年行动，从整地播种开始着手落实各项增产措施；协调黄淮海地区调剂调运优质小麦种子，确保秋播用种不受夏收“烂场雨”的影响；制定印发冬小麦、冬油菜秋冬种技术方案，重点推广玉米的适期晚收、小麦适期晚播技术，同时采用小麦适深精播、油菜适当密植等关键技术措施，为明年夏季粮油丰收奠定基础。

农业生产就是与“四季歌”合唱的过程，良田沃野的“丰收密码”讲究的是,三分种、七分管。

当前，冬小麦生长将进入关键期，如何能让冬小麦长得好？农业专家表示，北方地区冬小麦在做好土壤保墒增温的同时，还要做好水肥管理和病虫害防治。“种植户要密切关注天气变化，在降温之前及时灌水，改善墒情，缩小地面温度变化幅度。一旦发生冻害，要及时追施适量氮肥，促进受冻小麦恢复生长，减轻冻害损失。”

(责编：罗知之、高雷)
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