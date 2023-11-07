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我国农村电商物流运行平稳向好 为农村经济发展注入新活力

人民网记者 乔雪峰
2023年11月07日13:50 | 来源：人民网
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中国物流与采购联合会发布了2023年10月中国电商物流指数，数值为111.9点。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、实载率指数、成本指数有所回落，库存周转指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持增长。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，10月份，电商物流总指数小幅回落，但仍保持在110点以上较好水平。后期，电商物流企业供给能力保持稳定增长，物流需求有望在“双11”带动下回升。

该负责人指出，从需求端看，电商物流总业务量指数和农村业务量指数均有小幅下降，与历年10月份指数走势基本一致，而且农村电商业务量指数保持在全年次高水平，整体反映出需求依然运行平稳向好。

数据显示，电商物流总业务量增速小幅回落。10月份，电商物流总业务量指数为122.4点，比上月回落1.5点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所回落，中部和西部地区回落幅度相对较大，中部地区高于全国平均水平。

近年来，农村电商作为经济发展新引擎，逐渐成为壮大村级集体经济、推动乡村振兴的重要一环，为农村经济发展注入了新的活力。

在井冈山市大陇镇村民黄小华经营的“农村e邮”电商服务中心，自2015年以来，已发货1.6万余单，收入130万元，带动附近百名村民致富。

便利的交通激活流通，带活乡村经济。井冈山市出台《农村物流三级网点节点体系建设方案》，全面推进农村物流体系建设。目前已经完成邮路建设4条，辐射35个村庄，让井冈山的山货“触网”俏销四方。

在临清市青年路街道十里坞村的农田里，100余名村民正忙着将红薯捡拾、挑拣、装箱、运输，一个个色泽红润，体态饱满的地瓜破土而出，摆满了田间地垄。

今年以来，当地依托畅通的交通路网，通过“交通+特色产业+电商”的模式积极发展特色农作物种植，助推特色产品成为特色品牌，通过合作社带动、农户联动、订单拉动等多种举措，实现农产品产供销一体化发展，辐射带动乡村发展，助力乡村振兴。

数据显示，10月份，农村电商物流业务量指数为128.6点，农村电商物流业务量增速有所下降，但是农村电商业务量指数仍保持在全年次高水平。

电商赋能产业转型发展，为村民带来更多实惠，让乡村发展得更加和美。近两年，我国多地农村电商依托“村村通公交、村村通公路”优势资源，创新快递电商协同发展模式，快递进村加速促进乡村振兴，激活农村产业发展潜力，让农村土特产搭上快递物流顺风车。

在安福县，利用乡镇100％通公交的优势，打造“交邮商农供融合”新模式，大力发展电子商务，出台真金白银补助政策，设立县、乡、村三级物流体系服务网点116个，全部采用镇村公交运输上下行物品，方便群众网销网购，为乡村振兴注入电商力量。

X231仙长路（沙斑路口至楼房村段）位于金寨县沙河乡，是当地重要的“旅游+产业+物流”通道。在交通通行条件不断改善的助力下，沙河乡的各项资源被进一步放大，群众生活水平有了明显提高。

一路通，百业兴。畅通的交通路网带动了周围农副产品集散地建设，通过“交通+特色产业+电商”的模式，辐射带动乡村发展，整合特色农业资源，形成茶叶、灵芝、银杏等特色产业集聚区，沙河乡以银杏果叶、灵芝加工为主的加工业，经济综合效益年超过了2000万元，“以路为媒”带动群众增收致富。

(责编：罗知之、高雷)
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