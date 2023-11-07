人民网记者 李栋

共建“一带一路”，关键是互联互通。

金秋时节，行走在宁波舟山港穿山港区，码头机械林立，港区集卡穿梭如织，一艘艘完成装卸作业的远洋巨轮驶离码头，奔赴深蓝；一趟趟满载货物的海铁班列驶离港区，为无海接壤的内陆腹地打开物流通道……陆海内外联动、东西双向互济，一幅以“一带一路”为画轴的绚丽画卷，在东海之滨徐徐展开，笔触蔓延至全球。

宁波舟山港穿山港区集装箱码头全景。舟山港供图

向陆而生，宁波舟山港主动对接“丝绸之路经济带”

千里国内线，万里甬亚欧。亚欧大陆虽有尽头，但在大陆与大洋之间巍然伫立的宁波舟山港，却未曾让相隔的海陆阻断物流奔腾的脚步。

共建“一带一路”的十年，是宁波舟山港向陆深入推进沿江、沿河、沿线等物流节点的十年。截至目前，宁波舟山港开通集装箱海铁联运线路100余条，拥有班列24条，辐射全国16个省64个地市，基本形成北接古丝绸之路、中汇长江经济带、南联千里沪昆线的三大物流通道，网点、线路数量、外贸箱量均居全国首位，稳居中国南方海铁联运业务量第一大港、中国海铁联运第二大港。

“宁波舟山港充分发挥区位、资源、开放优势，推动海陆双向持续发力，有效衔接中西部广大腹地区域与‘一带一路’相关国家和地区，不断稳固枢纽港地位。”浙江省海港集团，宁波舟山港集团党委书记、董事长毛剑宏表示。

向海而兴，宁波舟山港积极融入“21世纪海上丝绸之路”

300余条航线从舟山港发出，贯通五洲四洋，将200余个国家和地区的600多个港口织点成网，形成通达全球的庞大海上贸易航线网络。

十年潮，通航梦，宁波舟山港持续加大“一带一路”共建国家的航线航班开发力度，如今发往“一带一路”合作伙伴的航线增至129条，较2013年增长71.2%，占总航线数四成以上；2022年“一带一路”箱量达1320万标准箱，较2013年增长74%，占全港集装箱总量近四成。

陆接丝绸之路经济带，海衔21世纪海上丝绸之路。“共建‘一带一路’的十年中，宁波舟山港积极打造‘一带一路’最佳结合点，拓宽海上航线网络，全力配合‘六廊六路多国多港’基本架构，勇担保障海上运输大通道安全畅通使命，向世界彰显出了东方巍巍大港气魄。”毛剑宏说。

数据显示：1至10月份，宁波舟山港累计完成集装箱吞吐量超3000万标准箱，实现10个月超3000万箱，较去年提前1个月。

如果把宁波舟山港比作长跑运动员，“触线”3000万箱用时越来越短——2021年12月首破、2022年11月再破、2023年10月连破。“突破3000万箱，已不再是宁波舟山港铆劲奋力的冲刺一举，而是有条不紊的生产常态。”舟山港相关负责人表示。

今年以来，宁波舟山港紧跟外贸企业出口需要和市场需求，协同班轮公司优化港口航线布局，“一带一路”航线及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）航线增至129条，累计完成“一带一路”航班超4600班次。同时，拓展多式联运物流通道，衔接中西部广袤腹地，服务内贸转运和外贸出口，前10月完成海铁联运业务量预计同比增长12.1%。

(责编：罗知之、高雷)

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