人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

执稳互联互通之笔 宁波舟山港勾勒海陆并进双通道

人民网记者 李栋
2023年11月07日13:50 | 来源：人民网
小字号

共建“一带一路”，关键是互联互通。

金秋时节，行走在宁波舟山港穿山港区，码头机械林立，港区集卡穿梭如织，一艘艘完成装卸作业的远洋巨轮驶离码头，奔赴深蓝；一趟趟满载货物的海铁班列驶离港区，为无海接壤的内陆腹地打开物流通道……陆海内外联动、东西双向互济，一幅以“一带一路”为画轴的绚丽画卷，在东海之滨徐徐展开，笔触蔓延至全球。

宁波舟山港穿山港区集装箱码头全景。舟山港供图

宁波舟山港穿山港区集装箱码头全景。舟山港供图

向陆而生，宁波舟山港主动对接“丝绸之路经济带”

千里国内线，万里甬亚欧。亚欧大陆虽有尽头，但在大陆与大洋之间巍然伫立的宁波舟山港，却未曾让相隔的海陆阻断物流奔腾的脚步。

共建“一带一路”的十年，是宁波舟山港向陆深入推进沿江、沿河、沿线等物流节点的十年。截至目前，宁波舟山港开通集装箱海铁联运线路100余条，拥有班列24条，辐射全国16个省64个地市，基本形成北接古丝绸之路、中汇长江经济带、南联千里沪昆线的三大物流通道，网点、线路数量、外贸箱量均居全国首位，稳居中国南方海铁联运业务量第一大港、中国海铁联运第二大港。

“宁波舟山港充分发挥区位、资源、开放优势，推动海陆双向持续发力，有效衔接中西部广大腹地区域与‘一带一路’相关国家和地区，不断稳固枢纽港地位。”浙江省海港集团，宁波舟山港集团党委书记、董事长毛剑宏表示。

向海而兴，宁波舟山港积极融入“21世纪海上丝绸之路”

300余条航线从舟山港发出，贯通五洲四洋，将200余个国家和地区的600多个港口织点成网，形成通达全球的庞大海上贸易航线网络。

十年潮，通航梦，宁波舟山港持续加大“一带一路”共建国家的航线航班开发力度，如今发往“一带一路”合作伙伴的航线增至129条，较2013年增长71.2%，占总航线数四成以上；2022年“一带一路”箱量达1320万标准箱，较2013年增长74%，占全港集装箱总量近四成。

陆接丝绸之路经济带，海衔21世纪海上丝绸之路。“共建‘一带一路’的十年中，宁波舟山港积极打造‘一带一路’最佳结合点，拓宽海上航线网络，全力配合‘六廊六路多国多港’基本架构，勇担保障海上运输大通道安全畅通使命，向世界彰显出了东方巍巍大港气魄。”毛剑宏说。

数据显示：1至10月份，宁波舟山港累计完成集装箱吞吐量超3000万标准箱，实现10个月超3000万箱，较去年提前1个月。

如果把宁波舟山港比作长跑运动员，“触线”3000万箱用时越来越短——2021年12月首破、2022年11月再破、2023年10月连破。“突破3000万箱，已不再是宁波舟山港铆劲奋力的冲刺一举，而是有条不紊的生产常态。”舟山港相关负责人表示。

今年以来，宁波舟山港紧跟外贸企业出口需要和市场需求，协同班轮公司优化港口航线布局，“一带一路”航线及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）航线增至129条，累计完成“一带一路”航班超4600班次。同时，拓展多式联运物流通道，衔接中西部广袤腹地，服务内贸转运和外贸出口，前10月完成海铁联运业务量预计同比增长12.1%。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
按下数字经济“快进键” 虹桥国际论坛聚焦数字贸易发展
　　人民网上海11月7日电 （记者许维娜）6日下午，第六届虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机暨数字贸易创新高端对话”分论坛在上海举办。与会嘉宾热议数字贸易领域的创新与机遇，并推动服务贸易向数字化、智能化、绿色化转型。…
全国冬小麦播种进展顺利 为明年夏粮丰收按下“确定键”
　　人民网北京11月7日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国冬小麦完成意向播种面积近九成。夏季粮油作物播种的有序推进，为明年夏粮丰产丰收奠定了坚实基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部