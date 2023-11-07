林绍波：“数字化+绿色低碳”助力中国民航高质量发展
2023年11月07日14:07 | 来源：人民网
小字号
人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，国泰航空行政总裁林绍波做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示：“今年是首次参加进博会。第一次来到进博会，我们看到来自不同国家、地区，以及各行各业的参展商，深刻体会到进博是一个开放多元的平台。我们非常荣幸能够参与祖国的这项盛会，借进博平台扩大国泰的朋友圈，分享进博释放的开放红利。”
林绍波表示，中国航空市场是全球最具发展潜力的市场，中国民航业快速复苏为全球民航业发展注入了动力与信心。在科技飞速发展的今天，民航已经全面拥抱数字化未来。人工智能、区块链、低碳技术等新科技都为民航业未来发展带来无限可能。公司将打好“数字化+绿色低碳”的组合拳，将为中国民航高质量发展带来更多质变。
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 吴品慧：坚持可持续发展的理念 “秀”出美好生活
- 人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。进博会期间，迅销集团全球执行董事优衣库大中华区首席市场官吴品慧做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示，进博会是一个全球性盛会，全球领先的商品与技术汇集于此，通过该平台呈现给中国消费者。…
- 评论
- 关注