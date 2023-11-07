人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，国泰航空行政总裁林绍波做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示：“今年是首次参加进博会。第一次来到进博会，我们看到来自不同国家、地区，以及各行各业的参展商，深刻体会到进博是一个开放多元的平台。我们非常荣幸能够参与祖国的这项盛会，借进博平台扩大国泰的朋友圈，分享进博释放的开放红利。”

林绍波表示，中国航空市场是全球最具发展潜力的市场，中国民航业快速复苏为全球民航业发展注入了动力与信心。在科技飞速发展的今天，民航已经全面拥抱数字化未来。人工智能、区块链、低碳技术等新科技都为民航业未来发展带来无限可能。公司将打好“数字化+绿色低碳”的组合拳，将为中国民航高质量发展带来更多质变。

(责编：罗知之、高雷)

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