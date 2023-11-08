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第七届全国水文勘测技能大赛决赛在粤举行

2023年11月08日14:57 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （欧阳易佳）第七届全国水文勘测技能大赛决赛近日在广东韶关开幕，来自水利行业从事水文勘测一线技术技能工作的80名选手参赛。

水利部党组成员、副部长田学斌表示本次水文勘测技能竞赛是推动水文技术技能人才队伍建设的一项重要举措。田学斌指出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，推动水文现代化建设，对水文技术技能人才提出了更高要求。通过本次大赛，要切实推动水文行业技术技能人才队伍建设，培养一支适应现代水文监测技术发展、掌握先进水文仪器设备应用的多层次、高素质的人才队伍，为支撑水利高质量发展奠定良好基础。

广东省人民政府副省长张少康表示，在近几年的防洪抗旱减灾中，广东省水文部门以精准的测报数据和科学的决策建议，为正确决策提供了有力支撑。这次大赛在广东举办，为广东省水文干部职工提供了一次宝贵的学习机会。

据悉，全国水文勘测技能大赛从1992年开始举办，每5年一届，是全国水文系统锻炼队伍、交流成果、展示技艺的传统品牌赛事。大赛分为理论知识、内业操作考试和外业操作两部分，其中外业操作包括无人机测流、ADCP测流、缆道测流、雨量水位监测仪器安装调试、水质监测和泥沙取样、水文测量等6个单项竞赛。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
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