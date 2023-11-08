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张展红：对中国市场充满信心 愿做各行业生态协同者

2023年11月08日14:37 | 来源：人民网
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人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，赫力昂中国非处方药事业部总经理、中美史克总经理张展红做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示，“作为连续六年参加进博会的老朋友，我们从中共享进博机遇、放大进博溢出效应，不断拓展从本地到全球的‘进博生态圈’。”

“进博会连续举办六届，我们深刻感受到中国全面扩大开放的积极信号，同时十分看好中国的投资环境，更对中国经济发展前景充满信心。”张展红分析称，在此背景下，随着中国消费健康市场的进一步扩大，其对健康消费市场的信心也在持续向好，主要源于以下4个方面：一是中国消费者主动健康管理意识增强；二是消费健康产品的渗透率仍有提升空间；三是老龄化趋势加剧，与老人相关的健康产品和服务需求上升；四是健康产业的市场细分越来越细，消费者需要个性化解决方案。

“未来，我们愿与行业伙伴紧密合作，共同建设健康生态圈。充分发挥各自领域的专长和能力，提供更多高质量的健康信息、产品和服务，让消费者在更多渠道中受益，为中国大健康生态圈的发展做出贡献。”张展红表示。

(责编：王连香、高雷)
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