人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）在第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，中国太保旗下中国太保产险主办的“驭势笃行 共‘碳’未来”——ESG开放讲坛在国家会展中心（上海）举行。与会嘉宾聚焦绿色金融，共话“双碳”经济，共商可持续发展新未来。

会场现场。主办方供图

据介绍，本届讲坛围绕科技金融如何赋能可持续发展进行探讨，聚焦Environment（绿色发展）、Social（社会责任）与Governance（公司治理）三个方面，展示当今前沿的可持续发展趋势，以及中国太保产险最新的ESG实践成果。

会议上发布了《绿色保险创新实践与探索》和《保险公司低碳运行管理技术规范》团体标准。其中，《保险公司低碳运行管理技术规范》团体标准是由中国太保产险、中国质量认证中心联合起草，经中国国际贸易促进委员会审定发布的保险行业首个低碳运行管理技术规范。

与会嘉宾表示，可持续发展非一时一日之功，必须多措并举、持续用力。保险作为金融机构的重要一分子，应该带头积极发展绿色金融，为生态文明建设提供多种形式的金融服务，让金融活水持续滋养绿水青山。

中国太保产险表示，面向未来，将深化可持续高质量发展理念，完善可持续高质量发展治理，传播可持续高质量发展文化，以绿色低碳为底色，以科技创新为引领，以安全合规为底线，坚定可持续发展道路。

与此同时，本次讲坛启动了“零碳进博 零塑办博”2.0行动，将进一步培育观众的绿色理念，打造会展促进绿色低碳全民行动的典范，最终实现绿色低碳的价值传递。

(责编：罗知之、高雷)

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