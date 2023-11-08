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助力实现“双碳”目标 多款氢燃料电车亮相进博会

2023年11月08日13:43 | 来源：人民网
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人民网上海11月8日电 （焦磊）作为人气最高的展馆之一，每届进博会汽车展都备受关注。今年，汽车展区以“共创移动出行美好未来”为主题，汇聚全球十五大汽车品牌，多款新车型、新技术、新理念亮相，绿色则成为展区主色调。

作为中国市场和进博会的“老朋友”，现代汽车集团全程参与了六届进博会，在本届进博会上，通过氢能、电动化、高性能N品牌和进口旗舰SUV车型帕里斯帝四大展区，向中国市场和消费者传递未来移动出行规划和战略布局。

氢能源是碳中和背景下能源结构战略转型的重要选择，作为推动全球氢燃料电池技术发展的主要企业之一，本届进博会，现代汽车集团将展台的核心位置，再次留给了“所有的排放物仅为水”的氢燃料电池汽车，持续推进“全方位氢能解决方案”落地中国。

氢燃料电池中巴北极星首次亮相进博会。受访者供图

氢燃料电池中巴北极星首次亮相进博会。受访者供图

全球销量最高的氢燃料电池车NEXO、N品牌首款Rolling Lab氢混合动力车型N Vision 74概念车、首次亮相进博会的氢燃料电池卡车盛图和氢燃料电池中巴北极星……本届进博会，现代汽车集中秀出氢燃料电池汽车的种种可能，让氢燃料电池车型不再只是“展品”，而是中国消费者可以真实购买并使用的“商品”。

“面对当下中国市场的新变化、新机遇，现代汽车集团正在以更加积极的姿态和务实的举措，投入到中国大市场的发展，持续推动在中国市场的稳健发展。”现代汽车集团（中国）品牌事业副总经理印庸壹表示，中国市场，是贯彻“实力领先，全面发力”的重要依托，愿通过开放和合作，不断推动在中国的可持续发展。

据介绍，为助力中国实现高质量发展和“双碳”目标，现代汽车集团积极推动中国新能源车多路并进的发展路径，坚持推进“氢+电”并行战略，加速清洁能源的实际应用，助力实现“双碳”发展目标的达成和可持续发展路径的实现。

资料显示，为进一步推动“全方位氢能解决方案”在中国落地，助力中国加速迈入氢能社会，现代汽车集团在氢能技术、产品、生态建设等方面，持续加码投资中国。总投资将达85亿元，项目占地面积20.2平方千米，规划年产6,500套氢燃料电池系统的HTWO广州，已于今年6月正式竣工并开启生产销售。

作为全球市场重要组成部分，中国多元化的市场需求与开放市场的鲜明标识，为汽车产业发展提供了最具潜力空间的市场环境。

现代汽车集团相关负责人表示，现代汽车集团在中国的发展将秉持“在中国，有诚意；为中国，有实力”的规划，和全方位构建绿色和谐美好未来出行的新图景。期待以诚心和实力，与中国消费者和汽车产业“携手共创更好未来”。

(责编：罗知之、高雷)
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