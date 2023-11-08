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业内探索智能座舱解决方案:拥抱软件定义汽车新时代

2023年11月08日13:43 | 来源：人民网
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人民网上海11月8日电 （焦磊）当前，汽车产业变革路径正向电动化、网联化和智能化纵深推进。智能座舱作为智能电动汽车的核心技术之一，对于用户的用车体验有着极为直观的影响。

数据显示，中国座舱智能科技配置的新车渗透速度要快于全球。根据IHS预测，到2025年中国市场智能座舱渗透率有望达到75%（届时全球渗透率为59.4%）。

日前，在第六届中国国际进口博览会上，英特尔展出了针对智能汽车打造的新一代酷睿核心智能座舱平台，通过CPU和集成GPU运算能力、丰富的软件堆栈、开放的平台和大规模制造优势，帮助整车厂为用户打造更加身临其境的舱内体验，满足用户针对未来汽车不断进化的智驾需求。

如今，科技的快速发展正在驱动汽车行业迅速走向一个全新未来。业界认为，这项变革的核心之一是分布式架构向中央计算式架构的转变，使未来汽车由软件来定义成为一大重要趋势。

英特尔公司副总裁、中国区本地化及车载产品总经理王军表示：“汽车电动化、智能化和互联化发展已然成为整个行业的主流，它不仅要求驾驶更加舒适和安全，还需要为用户带来更加交互的全新体验。我们始终与众多系统集成商、软件供应商及汽车厂商进行广泛合作，以助力打造更智能、更舒适、更安全及可共享的未来软件定义汽车，加速推动汽车产业进入新的发展阶段。”

据了解，新一代酷睿核心智能座舱平台兼具强大算力、开放架构及更优软件兼容性，能够助力实现高度可定制的车内体验，并在车辆的整个生命周期内不断升级，使消费者获得更佳体验，同时为车厂和生态伙伴创造全新盈利增长点。

在未来汽车制造过程中，确保供应链的稳定性与弹性十分重要。据介绍，英特尔将助力创建一个更具弹性、更加可持续的供应链，以减少由全球主要市场供应链中断带来的影响。其中包括：在全球范围内针对此进行大规模投资，继续扩大其制造、封装和测试基地，为汽车行业提供地域多元化的供应链。

(责编：罗知之、高雷)
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