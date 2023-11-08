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打造绿色发展城市典范：2023年“低碳中国行”系列宣传活动启动

2023年11月08日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （欧阳易佳）据生态环境部消息，“低碳中国行”深圳接力暨深圳市青少年环保节、绿韵悠扬环保艺术节活动近日正式启动。

生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川介绍，2023年“低碳中国行”选取深圳等三个典型城市开展接力活动，旨在集中展示双碳背景下城市绿色低碳发展的政策、成果和案例，在城市层面上打造应对气候变化的亮点。深圳市青少年环保节、绿韵悠扬环保艺术节将作为地方特色活动、作为深圳市响应“气候行动周”发起公众倡导活动、作为生态环境部宣传教育中心与深圳市生态环境局的重点合作项目，发动和号召全社会共同参与，共同为应对气候变化、绿色低碳转型助力。

广东省生态环境厅党组成员、副厅长蒋宏奇介绍，广东省以绿美广东生态建设为牵引，全面推进生态文明建设，奋力打造人与自然和谐共生的中国式现代化广东样板。未来，将以《广东省青少年志愿减碳计划实施方案》和《广东省生态环境教育条例》实施为契机，坚持家庭教育、学校教育、社会教育相结合，动员全省广大青少年积极开展环保实践活动，激发起全社会共同呵护生态环境的内生动力，通过生活方式绿色革命，倒逼生产方式绿色转型。

深圳市生态环境局党组成员、副局长张亚立表示，良好的生态环境是最普惠的民生福祉，深圳要加快建设人与自然和谐共生的美丽中国典范，以“低碳中国行”为新契机，全市上下携手同行，让“人与自然和谐共生的现代化”的美好愿景变成鲜活实景。

据悉，“低碳中国行”系列宣传活动于2022年由生态环境部宣传教育中心与能源基金会发起，旨在通过打造国家级气候与低碳传播行动品牌，展示城市绿色低碳发展成果，促进公众践行低碳生活方式（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
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