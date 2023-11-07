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“封面人物：上市公司高管访谈录”

荣昌生物CEO房健民：以创新为驱动 打通药物到临床“最后一公里”难题

欧阳易佳
2023年11月07日14:26 | 来源：人民网
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中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请荣昌生物制药（烟台）股份有限公司CEO房健民接受访谈。作为一家“A＋H”两地上市的创新型生物制药企业，荣昌生物以创造药物临床价值为导向，为自身免疫、肿瘤、眼科等重大疾病领域提供临床解决方案。

荣昌生物秉承自主创新、差异化与全球化的发展战略，持续优化科研顶层设计，以自主研发的专业技术平台为支撑，积极组建技术人才队伍，建立了端到端的创新生物医药研发与产业化体系，为国产创新药拓展国际市场“版图”做出了积极探索。

一粒新药历经了早期、临床研究、注册申报等多个阶段才能获批上市。在业内，一直流传着“双十”的说法，意即新药的研发平均需要耗时十年、耗资十亿美金。从2018年组建至今，国家药品监督管理局共批准了136款创新药上市。

“我国生物医药产业已进入创新发展的新阶段。”近日，中国上市公司协会与人民网共同推出的栏目“封面人物：上市公司高管访谈录”邀请荣昌生物制药（烟台）股份有限公司CEO房健民接受访谈。采访中，房健民表示，要推进生物医药产业高质量发展步伐，鼓励药物原创性研发，鼓励具有高临床价值的创新药上市，更好地惠及中国和全球患者。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司CEO房健民（左）接受人民网访谈。张新摄

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司CEO房健民（左）接受人民网访谈。张新摄

加快创新药上市步伐

推进生物医药产业高质量发展

近日，国务院办公厅印发《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》，提出要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。

德邦证券研报指出，当前，国内创新药领域利好政策不断，各大药企的研发技术也不断提升，创新药市场迎来了高速发展的契机。

房健民认为，创新药物的研发涉及冗长的产业链，涵盖从早期研究到商业化生产等各个环节。“早些时候，我国在新药创新领域的法规、法律和规定尚不健全，导致创新药物相对较少。之后国家监管机构不断调整优化药物审批和申报流程政策，极大地促进了生物药物的创新，加快了我国药物创新与国际接轨的步伐。”

业内专家表示，我国生物医药产业已从模仿、跟随逐渐进入到引领阶段，创新药发展取得了长足进步，高校和科研院所的源头创新越来越接近或者达到世界先进水平。

“我国新药研发行业现进入蓬勃发展阶段，国际地位日益提升。”房健民说，“新药研发行业正驶入发展的‘快车道’，创新研发积极活跃，创新成果显著。”

房健民认为，虽然新药研发正“步入正轨”，但创新药成果转化却相对滞后。“许多医药产品实际上都是通过大量基础研究转化而来的，我们在这方面做的还远远不够，大量专利和技术在发表之后被束之高阁，无法实现转化。”

“产学研结合，是医药创新的必由之路。”对此，房健民认为，应加强与医院、高校、研究院和其他各类机构合作，“通过基础研究的合作，可以知道新药物试剂针对哪个靶点、哪个环节、哪个分子，有了分子之后，可以做临床试验，真正了解药物机理、安全性、有效性，为后续进入市场打下基础。”

瞄准大健康时代航向

夯实国民经济“压舱石”

当前，人民群众健康需求不断升级，全球医药创新链、产业链、供应链加快重塑，我国生物医药产业发展已进入高质量发展的关键阶段。

数据显示，过去10年，规模以上医药工业增加值、规模以上医药企业营业收入年均增长超过10%，2022年生物医药行业规模超过3万亿元。

10月24日，工业和信息化部举行新闻发布会，工信部消费品工业司司长何亚琼在会上表示，近年来，我国医药工业高质量发展成效显著，产业基础更加坚实，发展动力愈发强劲，在创新药、高端医疗器械等领域取得了一批新突破。

业内专家认为，我国亟须把握当下重大窗口机遇期，把基础研究摆在更加突出的位置，推动我国加速从医药制造大国向医药创新强国迈进。“作为一家创新型生物制药上市公司，我们坚决守护百姓健康，担当起企业应有的社会责任。”房健民说。

荣昌生物业务的发展壮大，是我国生物医药产业蓬勃发展的缩影。“长远看，生物医药市场广阔。”房健民说，下一步，荣昌生物将进一步夯实高质量发展根基，不断加快创新药研制步伐，充分发挥国民经济“压舱石”作用，努力让国产创新药早日走出国门，走向世界。

(责编：王连香、高雷)
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