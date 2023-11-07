人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。进博会期间，同济大学附属同济医院医学影像科主任王培军做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示，近年来，影像学科在疾病诊断治疗中不断加强应用高端设备、人工智能数字化技术，不断提升影像诊疗水平。

王培军表示，未来影像学科建设实现高质量发展，需要注意三个方面：一影像诊断评价预测，特别是恶性肿瘤、心脑血管性疾病和神经退行性疾病早期筛查、评价、诊断和治疗后的疗效评估；二是全面提升影像诊疗水平，不断进行教育、培训和高水平论坛，吸收国际研究成果；三是加大人工智能技术的研发和应用，让设备和诊断评价预测工作越来越智能化。同时，研究要源于临床，回归到临床工作当中去，临床跟科研要一体化。

(责编：王连香、高雷)

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