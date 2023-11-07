新华社北京11月7日电（记者赵文君）中消协7日发布消费提示，提醒消费者防范“网络购物退货退款”骗术，即不法分子以平台退货退款名义实施诈骗活动。

据中消协介绍，有的不法分子事先通过非法渠道获取消费者的购物信息，谎称是电商或物流客服，利用“商品有质量问题”“快递丢失”“会员充值出现问题”等话术谎称进行超额赔付，诱导消费者离开官方平台，下载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户之后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续诈骗。

中消协提醒消费者：一要了解退货退款流程。正规网购平台的退款、赔付款都是从顾客支付账户原路返回，没有所谓的“退款链接”，也无需下载其他APP，要求另行下载APP或扫码入群等大概率是骗子。如果快递丢失，物流公司一般会将等额货款赔给卖家（寄件人）再由卖家重新发货，不会主动联系收件人进行退款，更不可能提供“退款链接”。凡是接到自称“商家”或“客服”的电话，声称商品需要退款或重新付款时，一定要通过正规流程办理，并第一时间登录官方平台核实真伪。

二要保护个人信息。在日常生活中要提高个人信息保护意识，不随意点击陌生链接，不扫描陌生二维码，不下载陌生软件，不加入陌生群聊，尤其是要保护好自己的身份证号、银行卡账号、验证码等重要信息，预防网络诈骗。

三要警惕涉卡转账。网络诈骗的最后一步大都是诱骗受害人转账。因此，不管什么理由，如果出现提供银行卡账号密码、转账、汇款等要求时，应高度警惕，立即停止。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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