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桑叶幸文：中国市场需求大潜力大 非常有竞争力

2023年11月07日18:47 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会上海开幕。期间，旭化成株式会社高级执行官、移动&产业事业本部长桑叶幸文做客《人民会客厅·进博时刻》栏目时表示，在进博会可以同很多政府人士和企业高层进行面对面交流，是一个很好的沟通交流平台。

桑叶幸文说，中国是一个需求庞大的市场，非常有竞争力，中国消费者追求高品质，比如优质的设计性、可持续性以及舒适性等。

他介绍，旭化成在碳中和以及温室气体排放方面有着自己的目标：2030年之前要相较2013年削减温室气体排放30%，2050年，实现整体碳中和。未来将通过一系列的技术研发，为全球可持续发展作出贡献。

(责编：王连香、高雷)
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