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第六届进博会展期过半 60多家企业及机构现场签约第七届展会

2023年11月07日18:47 | 来源：人民网
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第六届中国国际进口博览会“展中新闻通气会”现场。人民网记者 唐小丽摄

第六届中国国际进口博览会“展中新闻通气会”现场。人民网记者 唐小丽摄

人民网上海11月7日电 （记者唐小丽）今日，在第六届中国国际进口博览会“展中新闻通气会”上，中国国际进口博览局副局长刘福学介绍，第六届进博会开幕以来展会运行平稳顺利，论坛活动有序进行，现场服务保障有条不紊。眼下展期过半，已举办60场分专区板块的行业专场对接会，226家参展商、345家采购商参与对接，达成合作意向137项，60多家企业及机构现场签约参加第七届进博会。

刘福学介绍，在虹桥论坛方面，“投资中国年”高峰会议暨上海城市推介活动成功举办，发布“投资中国年”招商引资活动成果，举办5场圆桌会和自贸试验区专场投资促进活动。《世界开放报告2023》发布暨国际研讨会等22场分论坛围绕“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”四大板块广泛深入研讨，发布《世界开放报告2023》和最新世界开放指数。全球政商学界重量级发言嘉宾300余位，其中包括7位副国级发言嘉宾、6位诺贝尔奖和图灵奖获得者，以及众多世界500强企业全球高管，为推动扩大全球开放、促进共同发展贡献“东方智慧”与中国方案。

在展览展示方面，国家展美美与共，72个参展方精彩亮相，展台设计各具特点。中国馆精彩纷呈，既可邂逅上海自贸试验区落实首批对标措施的再制造发动机，也能观赏国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”，在借助数字技术云游长城时，还能领略台港澳三地风采。企业展人气十足，六大展区人头攒动，现场洽谈、交流气氛热烈。全球首发、亚洲首展、中国首秀的新产品新技术新服务成为焦点。首次举办“跨国企业家巡馆”活动，来自18个国家近100家跨国企业的160多位高管参加，感受中国大市场的活力与机遇。参展商联盟大会顺利召开，近140家参展商代表参会，60多家企业及机构现场签约，提前锁定第七届进博会展位，签约面积超4万平方米。 

在配套活动方面，截至11月7日，已举办政策解读、对接签约、投资促进等7大类95场配套活动。联合国工发组织、国际贸易中心等国际组织举办多场国际论坛；科技部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局等单位举办政策解读和研究发布类配套活动；北京、上海、辽宁、新疆等近20个省区市举办经贸交流、营商环境推介、产业投资对接等多类型会议活动，配套活动促进展会成交、双向投资、产业合作的积极作用得到充分发挥。洽谈签约更便捷，今年继续主办展中大型贸易投资对接会，截至目前，已举办60场分专区板块的行业专场对接会，226家参展商、345家采购商参与对接，达成合作意向137项。截至目前，中央企业交易团、卫生健康委交易团、相关地方交易团共举办85场集中签约活动，达成合作意向近600项。新品发布更密集，截至目前，新品发布专区内已开展49场发布活动，42家参展商展示全球首发、亚洲首秀、中国首展的新产品新技术新服务。

在现场服务方面，大会现场共设置25类服务设施共计217个功能点位，提供休息区和综合服务区，涵盖“金融保险、法律维权、物流通讯、政策解读”四大类对接咨询服务。数字导览服务全面升级，增设新颖有趣的机器人导览服务，为观众带来线上问询与线下导览相融合的观展体验。餐饮服务更周到，场馆内午间用餐高峰期供餐量可达14万份，全天可达20万份，另有2.5万份应急餐饮储备；餐食品类丰富多元，最大程度满足各国各地展客商的用餐需求；设置7处临时供餐点、12辆餐车，方便展客商就近用餐；馆内商户及临时供餐点均已开通外币刷卡功能。交通服务更便利，北广场小型车辆停车位较上届增加约450个，红线内车证额度同比增加550个，增幅达17%；设置三处非预约社会小客车即停即走点。入馆电子证件验证点位7处共16条通道，较上届增加5条；增设4处直通馆内的安检验证点，最大限度提升人员进馆便利性。

在人文交流方面，西班牙、马来西亚、韩国、印度尼西亚、新西兰、斐济，国内31个省区市和港澳地区等积极参与；参展单位738家，展示面积3万平方米，参与国别、省区市及展台数量均创新高，展示内容丰富多样，主题演绎持续深化。演出活动亮点纷呈，中外演出团体汇聚“四叶草”中心广场，自5日起精心呈现了48场来自新西兰、斐济，国内浙江、上海等8个省市和港澳地区的文化公益演出节目。截至目前，已举办83场人文交流展台活动，展期所有演出活动预计将突破200场，将为展会现场增加一抹亮色，有效助力经贸人文融合发展。

(责编：王连香、高雷)
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