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进博奇遇记：超吸睛！第六届进博会这些高科技产品玩出新花样

2023年11月07日19:05 | 来源：人民网
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在医疗器械及医药保健展区，参观者正在体验操作复星医药首台国产达芬奇Xi手术系统。人民网记者 翁奇羽摄
在医疗器械及医药保健展区，参观者正在体验操作复星医药首台国产达芬奇Xi手术系统。人民网记者 翁奇羽摄
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人民网上海11月7日电 （记者许维娜、翁奇羽）63%由可持续材料制成的轮胎、能通过微创方法实施复杂外科手术的机器人手术系统、能与乒乓球世界冠军同台竞技的乒乓球教练机器人……第六届中国国际进口博览会(以下简称进博会）开幕以来，众多首发首展的新科技、新成果、新展品亮相本届进博会。

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