人民网上海11月7日电 （记者许维娜、翁奇羽）63%由可持续材料制成的轮胎、能通过微创方法实施复杂外科手术的机器人手术系统、能与乒乓球世界冠军同台竞技的乒乓球教练机器人……第六届中国国际进口博览会(以下简称进博会）开幕以来，众多首发首展的新科技、新成果、新展品亮相本届进博会。

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