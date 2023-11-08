在蔡司集团展台，一名参观者正在体验手术显微镜。

本报记者 赵益普摄

在通用电气医疗展台，工作人员在介绍光谱数字SIGNA PET/MR搭载的光谱诊疗系统。

本报记者 王海林摄

观众在科德宝集团展台了解环保材料等产品特性。

本报记者 王 远摄

哈萨克斯坦金骆驼集团总经理加孜拉（左）正在向观众介绍新款骆驼乳粉产品。

本报记者 蔡子畅摄

在希尔可可品牌展台，采购商正在与工作人员接洽。

本报记者 俞懿春摄

在海克斯康公司展台，工作人员演示自主巡检产品。

本报记者 钱一彬摄

第六届中国国际进口博览会上，全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司等头部企业汇聚一堂；境外组展机构组织的约1500家中小企业绽放光彩，参展数量和展位面积均较上届大幅增长……

进博会“朋友圈”越来越大，包容性越来越强，参展国覆盖五大洲，许多最不发达国家企业参展。进博会以中国新发展为世界提供新机遇，让中国大市场成为世界共享的大市场，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

“掌上超声”便捷医检

本报记者 王海林

在以“温情紫”为主色调的通用电气医疗展台，可以直观地体会到“以科技温暖生命”的寓意。通用电气医疗已连续6年参加进博会，今年首次以独立品牌身份亮相，参展面积达600平方米，展品也是历届最多。据介绍，本届进博会首日，通用电气医疗就收获了超70单意向签约和战略合作签约。

连接手机应用程序，涂上耦合剂，医生借助一台仅有手机大小的无线双探头超声设备，就可对患者进行全身扫描。这款“掌上超声”是通用电气医疗在本届进博会上首发首展的十大展品之一。从救护车到急诊室，从病房到移动诊所，乃至灾害发生时的紧急救治场景，有了这台重205克的“掌上超声”，医护人员可以随时开展检查。

此次通用电气医疗共带来近30款创新产品。例如，最新的光谱诊疗系统可在短时间内帮助临床获得更多维、更精准的信息和数据。“进博会不仅是高水平开放的共享平台，更是促进国内国际双循环的重要舞台。中国坚持推进高水平对外开放，更加坚定了跨国企业投资中国市场的信心。”通用电气医疗全球执行副总裁张轶昊说，今年以来，通用电气医疗在北京落地了PET/CT分子影像产线、在天津落地了PET/MR产线、在成都投资建设精准医疗产业基地以及与国药器械成立医疗设备合资公司，上海创新中心等重点项目也在陆续推进中。“未来我们将更加积极地整合全球创新元素，携手合作伙伴推动创新成果落地。”

光学科技点亮“视界”

本报记者 杨 迅 赵益普

在技术装备展区德国蔡司集团的展台上，陈列着手术显微镜、超广角眼底相机、数字病理成像系统等先进光学仪器，科技感十足。蔡司集团已连续6年参加进博会，共带来近70项涉及医疗技术、光学消费品、工业质量与研究、半导体制造技术领域的创新解决方案。

“这是我们今年全球首发的明星产品——散光矫正型三焦点人工晶状体。”现场工作人员说，别小看这样一片晶体，它能同时解决老花、白内障、散光、近视和远视五大问题，具有度数范围广、稳定不旋转、视觉质量优等特性，可以帮助更多中老年人看得更清晰、更舒服。

随着生活水平的提升，人们对光学产品的要求也越来越高。比如，在茂密的树林里进行科学探索或深度旅行时，如何更精准地观察各类鸟兽？蔡司集团展示了一款热成像仪，白天可以更快速地扫描目标区域，寻找和观察动植物；夜间时，无需打开光源就能观察到目标物，不会对鸟兽造成惊扰。记者体验后发现，这款热成像仪具有红彩、白彩等不同模式，透过镜头可以看到不一样的色彩呈现，能够获得更优质的观察体验。

“随着进博会‘溢出效应’持续放大，蔡司集团展位今年利用增强现实等数字技术，打造沉浸式、多维度体验模式，展现创新及可持续发展理念。”蔡司中国公司总裁兼首席执行官福斯特表示，蔡司将继续与中国伙伴深化合作，共同助力中国科技，推动高质量发展。

城市CT“智”治隐患

本报记者 周小苑

走进技术装备展区，一只仿真机器狗灵活地做着平移、原地转向、爬楼梯等动作，吸引了很多观众的眼球。这是一款由瑞典海克斯康公司研发的自主巡检产品：机器狗通过搭载三维激光扫描仪，可以快速采集周围的全景影像、真彩色三维点云等数据，并实时显示在电脑上。

“我们称这种自主巡检方案为‘城市CT’。”海克斯康测绘与地理信息系统（青岛）有限公司基础设施行业应用部经理谢景龙介绍，它能够在不损坏路面的情况下，采集位于地下5米至20米的污水管、燃气管等地下管线的位置信息和相关数据，如果发现哪个区域有险情，就会在电脑扫描图上显示橘色并报警。它也非常适合在恶劣天气和复杂环境中作业。

本届进博会上，海克斯康以“智能制造+智慧城市”为主题，展示了多个创新解决方案和应用案例。例如，在矿山不同点位安装边坡雷达监测系统，通过人工智能检测预警软件，可以预警山体滑坡、泥石流、矿山边坡塌方等灾害。最短20秒内就能获取数据，提前2—3分钟预警，给周边人员和车辆的撤离留出时间。

“进博会为跨国企业提供了深度融入中国市场的广阔平台。面向中国市场的需求，公司加大了本土创新和研发能力的投入。”海克斯康·慧新全智上海总经理谷进介绍，自2000年进入中国市场以来，集团在华业务增长了48倍，并实现了从“在中国，服务中国”到“在中国，服务世界”的转变。

新材料打造“暖科技”

本报记者 王 远

“蓝色足球由天然橡胶制成，弹性大、强度高、耐低温；绿色足球由矿物油为基础的合成橡胶制成，弹性中等，但耐高温。”在德国科德宝集团的展台，观众可以通过桌面足球的小游戏，直观感受不同环保材料的特性。

作为汽车零部件供应商，科德宝拥有超过300个产品系列。本届进博会上，科德宝带来30余款核心部件，展示了在锂电池、氢能与燃料电池、新能源汽车等领域的创新解决方案。其中包括多款全球首发产品，如智能光感变色顶棚面料、汽车底护板、固态电解质支撑材料等。

“上方悬挂的就是智能光感变色顶棚，它由无纺布基材制成，分为光敏变色、温敏变色和夜光3类。不同强度、温度的光线照在上面，会显示出不同花纹，营造出一种智能‘暖科技’氛围。”科德宝集团中国区相关负责人王嘉毓向记者介绍，现场展出的一款汽车底护板也由同样材料制成，它不仅可大幅减轻车身重量，还可较好抗击石头撞击等，是一款可100%回收的新产品。

中国是科德宝在全球的第三大市场。“进博会为外企提供了推介先进科技与产品的绝佳平台，也创造了与合作伙伴良好沟通的机会。去年我们是‘头回客’，今年就是‘回头客’，‘进博效应’使我们与多家商用车和造船企业达成合作意向。”王嘉毓表示，公司看好中国高水平对外开放蕴藏的巨大创新机遇，希望借助进博会平台，与中国伙伴进一步加强创新技术与产品合作，促进可持续发展。

“金骆驼”走向大市场

本报记者 蔡子畅

“这款全脂骆驼乳粉进行了全面升级，选择优质冬季奶为原料，使用低温干燥技术，能够保留更多有效营养物质。如今中国老百姓越来越注重健康饮食，我们的产品在中国的销量一直不错。”在进博会食品及农产品展区，哈萨克斯坦金骆驼集团总经理加孜拉·乌扎提热情地向记者介绍起公司的新款产品。

骆驼乳蛋白质含量高、易吸收，有“沙漠白金”“奶中黄金”的美称。金骆驼集团拥有庞大的骆驼乳加工生产线，与哈萨克斯坦农业部合作建设了20个标准奶站，每天可处理100吨新鲜骆驼乳。

为了更好地进入中国市场，打造品牌知名度，金骆驼集团已连续6年参加进博会。“现在我们的产品卖到了中国不少偏远地区，大量订单让我们感受到了中国市场的无限潜力。”加孜拉介绍，公司还在内蒙古自治区建立了面积达3万平方米的生产基地，骆驼乳粉日均产量3吨。“不仅如此，借助进博会，我们的产品还顺利销售到全球市场，目前已成功销往埃及、美国、欧盟等国家和地区。”

作为本届进博会主宾国之一，哈萨克斯坦在国家馆展示了出口、投资、旅游、物流等领域的发展潜力。加孜拉表示，进博会搭建了很好的合作平台，为哈萨克斯坦企业打通了销售渠道，这些将带动更多哈萨克斯坦“新朋友”进入中国市场，共享发展机遇。

“老朋友”带动“新朋友”

本报记者 俞懿春

取下一小块处于凝固状态的乳木果油，放在掌心搓化成液体油，涂抹在手背，慢慢揉搓几下，淡淡的植物清香就飘散开来。在进博会消费品展区，来自马里的护肤品品牌“希尔可可”首次亮相进博会。尽管只有9平方米的展位面积，但中国市场的潜力和观众热情，让展台工作人员印象深刻。

“6月底，我在长沙参加第三届中非经贸博览会期间，从另一位参展商那里了解到进博会的巨大商机。他们的特色蜂蜜产品在进博会上打响了知名度，我们也想试一试。”非洲希尔生物公司创始人卡尔介绍，在进博会“老朋友”的带动下，公司带着乳木果油护手霜、玫瑰精露、黑皂等非洲特色产品，顺利成为进博会的“新朋友”。

马里是世界第二大乳木果油生产国，占世界乳木果油供应量的近20%。乳木果油产业也是马里的重要经济支柱。卡尔介绍，乳木果油的传统加工方式较为初级，产品容易变质。公司采用超临界萃取技术，使产品质量有了新的提升，并出口到更多国家。

卡尔也是第六届进博会马里国家馆的负责人。今年共有20家马里企业参加进博会，涵盖农产品、护肤品和艺术品等领域，其中9家企业首次参展。“作为一个开放合作的平台，进博会对马里的意义太大了！”卡尔表示，中国市场规模巨大，与中国伙伴深化合作将推动更多马里产品走向更大市场，促进马里经济可持续发展。

《 人民日报 》（ 2023年11月08日 09 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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