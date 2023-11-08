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第六届进博会展期过半 达成合作意向近600项

2023年11月08日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：第六届进博会展期过半 达成合作意向近600项

新华社上海11月7日电（记者周蕊、谢希瑶）第六届中国国际进口博览会开幕以来，展会运行平稳顺利。截至目前，中央企业交易团、国家卫生健康委交易团、相关地方交易团共举办85场集中签约活动，达成合作意向近600项。

这是记者从7日举行的第六届中国国际进口博览会展中新闻通气会上了解到的。虹桥论坛方面，“投资中国年”高峰会议暨上海城市推介活动成功举办，发布“投资中国年”招商引资活动成果，举办5场圆桌会和自贸试验区专场投资促进活动。《世界开放报告2023》发布暨国际研讨会等22场分论坛围绕“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”四大板块，就绿色发展、数字经济、智能科技等热点议题广泛深入研讨，发布《世界开放报告2023》和最新世界开放指数。

国家展“美美与共”，72个参展方精彩亮相，展台设计各具特点，融合传统文化、民族风情与现代科技，生动展示各国优势产业和投资环境。中国馆精彩纷呈，以“自贸试验区建设十周年成就”为重点，全面展示自贸试验区的探索实践和建设成就。企业展人气十足，六大展区人头攒动，现场洽谈、交流气氛热烈。全球首发、亚洲首展、中国首秀的新产品新技术新服务成为焦点。

第七届进博会筹备工作已全面展开，各国企业报名积极踊跃。在6日晚间举行的2023年进博会参展商联盟大会上，60余家企业及机构现场集体签约第七届进博会，签约的展览面积超4万平方米。

截至目前，中央企业交易团、国家卫生健康委交易团、相关地方交易团共举办85场集中签约活动，达成合作意向近600项。

(责编：罗知之、李楠桦)
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