原标题：“以竹代塑”三年行动启动

本报北京11月7日电（记者姚亚奇）7日，首届以竹代塑国际研讨会在北京召开。记者从会上获悉，我国启动“以竹代塑”三年行动，将以构建“以竹代塑”产业体系为重点，着力抓好竹林资源培育、竹材精深加工、产品设计制造、市场应用拓展等全链条全要素协调发展，有效提升“以竹代塑”动能、产能、效能，助力减少塑料污染。

未来三年，我国将通过实施科技创新提升、产业生态培育、产销对接促进、重点场景替代、特色地区引领等七大重点行动，在全国选择竹资源丰富、竹产业基础较好的地区，建设5至10个“以竹代塑”应用推广基地，开展技术研发、产品标准制定、品牌建设等工作，夯实当地“以竹代塑”发展基础。到2025年，初步建立“以竹代塑”产业体系，进一步提升产品质量、产品种类、产业规模、综合效益，重点产品市场占有率得到显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

国家林草局相关负责人表示，国家林草局将会同相关部门推进“以竹代塑”揭榜挂帅项目实施，破解“以竹代塑”关键技术瓶颈；加快培育产业集群，支持主要竹产区培育规模经营主体，组建专业化技术服务队伍，推动“以竹代塑”产业健康发展；加强国际合作，形成推进“以竹代塑”全球行动共同力量，助力三年行动计划实现。

我国竹资源丰富，产业发展潜力巨大，有竹子837种、面积756万公顷，年产竹材1.5亿吨，涉及20个省份，福建、江西、湖南、浙江、四川、广东、广西、安徽等8省区竹资源面积合计约占全国总量的90%，现有竹加工企业1万多家，竹产业产值从2010年的820亿元增至2022年的4153亿元，年均增长30%以上。按照竹产业发展规划，到2035年中国竹产业总产值将超过1万亿元。

此次会议由中国国家林业和草原局与国际竹藤组织共同主办，会议主题为“协同创新，推动以竹代塑全球进程”，是中国政府联合国际竹藤组织发布“以竹代塑”倡议一周年之际举行的一场国际性、专业性、高规格、高层次的学术盛会。来自多个国家政府部门、科研院所、高等院校、企业以及有关国际组织和非政府组织等各界代表参会，共商“以竹代塑”产业发展与合作大计，对进一步推进“以竹代塑”全球进程、共建清洁美丽世界具有重要意义。

会议开幕式上，中国政府联合国际竹藤组织发布了《“以竹代塑”全球行动计划（2023—2030）》，国家发展改革委相关负责人解读了《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》。

(责编：罗知之、李楠桦)

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