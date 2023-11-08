原标题：首个页岩气立体开发行业标准发布

本报北京11月7日电（记者张翼）《页岩气开发调整方案编制技术要求》近日获国家能源局批准发布，这是我国首个针对页岩气立体开发的行业标准，科学规范、具有较强操作性，将有效助力我国实现页岩气的持续高效开发，保障国家能源安全。

页岩气是一种非常规天然气资源。我国的页岩气资源较为丰富，页岩气的勘探开发对于优化我国能源结构、实现“双碳”目标具有重要战略意义。页岩气井具有初期产量高、产量递减快的特点。近年来，随着页岩气陆续实现大规模开发，一些页岩气田陆续进入产量全面递减阶段。为持续推动页岩气高效开发，我国首个百亿方页岩气田——涪陵气田率先探索页岩气立体开发调整技术，有效提升页岩气开发的储量动用率、采收率和收益率。

2021年8月，由中国石化江汉油田牵头，集结中国石化、中国石油、中国海油等多家专业单位科研力量，正式启动标准立项工作，历时两年，最终形成了页岩气立体开发调整行业规范和流程。在编撰的过程中，主要参考涪陵页岩气田的立体开发经验，以及长宁-威远等不同地质开发条件的页岩气田的开发调整经验。

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经