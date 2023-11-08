刘 琪

原标题：货币政策将继续发力稳增长 年内LPR下行仍存可能

日前召开的中央金融工作会议强调，要坚持深化金融供给侧结构性改革。

利率市场化是金融供给侧结构性改革的核心内容之一。中国人民银行（下称“央行”）11月6日发布专栏文章指出，持续深化利率市场化改革有三个发力重点，包括健全市场化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金融资源配置；推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降；持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，上述三个发力重点释放出货币政策将在稳增长方向继续发力的信号。预计四季度社融、信贷会保持较快增长，企业和居民融资成本还将延续下降势头。当前正处于推动经济复苏动能持续转强的关键阶段，仍需营造有利于改善社会预期、有效提振内需的货币金融环境，其中保持实体经济融资成本持续下降是一个重要的发力点。

目前，我国已经建立了“市场利率+央行引导→LPR（贷款市场报价利率）→贷款利率”和“LPR+国债收益率→存款利率”的利率传导机制。

王青说，下一步的重点是要充分发挥这些机制的效能，首先是增强LPR对贷款利率的指导性，将前期央行连续下调MLF（中期借贷便利）操作利率、市场利率较快下行的效果在贷款利率下调中体现出来。其次，当前银行净息差已处于历史最低位。为保障银行经营的稳健性，在保持贷款利率持续下降的同时，还需要引导存款利率合理下行。由此，存款利率市场化也需要进一步加强。

“未来MLF操作利率还有下调的空间，年底前不能完全排除MLF利率下调带动LPR跟进调整的可能。”王青表示。

近年来，央行适时调整优化房贷利率政策，一是建立新发放首套房贷利率政策动态调整机制，二是调降房贷利率政策下限，三是推动降低存量首套房贷利率。

央行在文中指出，将“持续完善差别化住房信贷政策，发挥新发放首套房贷利率政策动态调整机制作用，继续有序拓宽房贷利率自主定价空间，支持城市政府因城施策用好政策工具箱”“督促金融机构继续将降低存量房贷利率的成效落实到位，理顺增量和存量房贷利率关系，减轻居民利息负担，支持投资和消费”。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，“继续有序拓宽房贷利率自主定价空间”，意味着未来房贷利率仍有下调预期，进一步降低购房者置业成本。当前部分城市房价仍处于下跌通道，符合条件的城市仍有望下调首套房贷利率下限。同时，部分房贷利率仍较高的城市，如北京、上海的首套和二套房贷利率加点数也存在下调空间。

陈文静谈到，“理顺增量和存量房贷利率关系”则意味着合理调整并落实下调存量房贷利率仍将是未来减轻购房者置业压力的重要举措。下调存量房贷利率有助于降低居民负担，提升居民消费意愿。对于商业银行而言，降低存量房贷利率亦一定程度减缓了居民提前还贷情况。

央行数据显示，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿元至1700亿元，户均每年减少3200元。今年9月份，新发放房贷加权平均利率4.02%，同比下降0.32个百分点。

王青认为，鉴于各地楼市供需状况不同，四季度不同城市房贷利率差异有可能进一步扩大，这也是房贷利率市场化的又一体现。总的来说，未来伴随房贷持续下调，以及各地充分用好政策工具箱，推动放松限购限贷等支持性政策持续加码。

(责编：罗知之、李楠桦)

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