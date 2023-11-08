原标题：服装日化展品琳琅满目 可持续发展成共识

在上海举行的第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，国内外服装、日化品牌积极参与。

《证券日报》记者在进博会现场看到，先进纳米级纤维技术、首创的涂抹式水光产品等首发产品引来大量观众驻足。此外，彪马、宝洁、欧莱雅、耐克等众多品牌都展示了可持续发展相关内容，绿色低碳理念贯穿其中。

众多品牌都将新技术、新产品的首发地选在中国市场，进博会打造了一个绝佳的机会。

记者在欧莱雅展台看到，公司以“‘美’一个你”为参展主题，集中展出了集团最新品牌、科技、产品和投资等，同时首次呈现了丰硕的开放式创新成果。今年，公司“上新”规模创历届之最——22个品牌的近270款展品，数量创新高。

除了日化品牌外，很多服装品牌也在进博会上首发新品。作为知名运动品牌，耐克在进博会期间宣布，将于2024年在其位于上海的大中华区总部建造耐克中国运动研究实验室（NSRL）。同时，公司带来了全新升级的Nike G.T. Cut 3的全球首发。

“耐克非常荣幸能够与各级机构建立合作伙伴关系，成为中国体育版图的一部分。我们从协助地方学校更好地开展体育运动开始，拓展到与各类运动俱乐部、体育协会、联赛以及专业运动员合作。”耐克运动研究实验室副总裁Matthew Nurse表示，“通过耐克中国运动研究实验室，我们现在能够将运动科学引入这些合作关系中，以更好地满足中国消费者需求。”

在进博会上揭晓研发中心进展的还有H&M。H&M大中华区总经理司懿德表示：“借助最新揭晓的中国设计中心，我们能够为中国和亚洲客户提供更多合适的产品，以满足他们不断变化的需求。未来在提升产品供应和顾客体验的过程中，我们还将持续寻求与中国优秀创意人才合作的机会，期待碰撞出更多时尚火花。”

优衣库在本届进博会上打造近千平“LifeScape服适新境”，展示十大重磅主力商品。连续四年参展进博，优衣库推出了超10款首发首展新品、多款王牌明星展品。其中，先进纳米级纤维技术加持下的云感羽绒带来羽绒轻软面料新体验。

宝洁在可持续发展领域的最新成果集中在绿色主题展区呈现。在11月6日举办的“宝洁中国可持续发展进程沟通会”上，宝洁公布其“使命2030”可持续发展目标在中国的进程，以及在生产、产品设计、销售方面的重要创新，并宣布宝洁全新纸质柔性包装Versafill记忆蜂窝的全球首发。

宝洁大中华区董事长兼首席执行官许敏表示：“我们从消费者对可持续美好生活的需求出发，将可持续的理念扎扎实实地落实到宝洁的每一个工厂。”

记者注意到，进博会Canada Goose加拿大鹅展馆展示了多款基于可持续发展承诺而打造的产品，包括由可持续羊毛和生物基纤维制成的Kind Fleece羊毛抓绒系列。公司董事长兼首席执行官Dani Reiss表示：“进博会展馆展示了我们在中国市场的成就，以及将业务推向新境界的决心。中国是我们重要的战略市场。”

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经