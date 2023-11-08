张 歆 吴晓璐

原标题：证监会：吸引更多境外机构到内地资本市场展业

11月7日，在由香港金融管理局主办的、以“驾驭复杂的环境”为主题的国际金融领袖投资峰会上，中国证监会副主席王建军表示，近年来，内地资本市场的双向开放成果非常丰硕。中国证监会将落实好中央的决策部署，进一步加强跟境外市场的互联互通，落实好境外上市新规，优化QFII制度，吸引更多的境外机构到内地资本市场展业。同时，积极参与资本市场国际治理，不断深化资本市场制度型开放。

在支持香港资本市场发展方面，王建军表示，将落实好境外上市新规，让内地企业更加便捷高效到香港上市；将进一步深化互联互通机制，在对技术、规则和监管做好安排后，尽快推动大宗交易纳入互联互通，在港股通中增设人民币股票交易柜台；根据市场发展需要，在香港市场推出国债期货和相关股指期权等；加强跟香港的监管合作，打击市场违法违规行为。

进一步加强与境外市场互联互通

王建军表示，对外开放是我国的一项基本国策，这是我国经济腾飞、全面建成小康社会的法宝，也必然是我们强国建设、民族复兴的必由之路。内地资本市场本身就是改革开放的产物，并且依靠着改革开放不断发展壮大，所以资本市场未来的改革开放，一定会和我国改革开放的大局一样，必然会越来越开放。

近年来，内地资本市场的双向开放成果非常丰硕。据王建军介绍，首先，在行业开放上，已经取消了对机构外资持股比例的限制。今年，中国证监会新批了1家外商独资证券公司，3家外商独资基金公司，1家独资期货公司，2家合资基金公司转为独资。到目前为止，外商独资或合资的证券公司已经达到18家，基金公司达到51家。此外，证监会也在依法合规地审批其他外商机构的申请。

在产品开放上，近几年，中国证监会打通了中日、中新、深港、沪港ETF互通，现在已经有20只互联互通ETF产品。

在跨境投融资方面，把原来的沪伦通机制在境内拓展到了深交所，境外拓展到德国和瑞士，现在已经有20多家公司通过新机制发行了GDR。今年3月份中国证监会实施了境外上市新规，让内地企业到境外上市的过程更加透明，结果也更加可预期。

为了保障开放的顺畅安全，中国证监会加大了跟世界各国的监管合作。在IOSCO（国际证监会组织）多边备忘录框架下，中国证监会现在已与近70个国家或地区证券期货监管机构签署了双边合作备忘录，跟美国达成了审计监管合作协议，探索出了相互尊重、平等对待、专业合作的新路子，特别是跟香港各个监管机构，无论是从高层还是工作层面，都建立了非常密切的合作关系。

王建军表示，刚刚结束的中央金融工作会议明确提出，“稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业”。中国证监会一定会落实好中央的决策部署，进一步加强与境外市场的互联互通，落实好境外上市新规，优化QFII制度，吸引更多的境外机构到内地资本市场展业，我们也会积极地参与资本市场的国际治理，来不断地深化资本市场的制度型开放。

王建军表示，在开放方面，我们的祖先在办市场的时候，就有非常开放的胸怀，早在神农氏时代，就提出“日中为市，致天下之民，聚之天下之货，交易而退，各得其所”。

“今天建设现代的资本市场，当然也有这样的追求，我们会努力把市场规则，特别是对外开放制度，建设得更加健全，更加完善。我们要把市场的货，搞得多多的，要聚天下之货；把市场的人，搞得多多的，吸引天下的投资者。我们要让世界各国的投资者愿意来、留得下，还要能发展。”王建军说。

全力支持香港国际金融中心

地位巩固和提升

在支持香港资本市场方面，王建军表示，中央金融工作会议提出，“巩固提升香港国际金融中心地位”。中国证监会在支持香港资本市场、支持香港国际金融中心建设方面，义不容辞。

“实际上，我们跟香港资本市场之间的合作，一直都是非常紧密的。”王建军表示，正是因为双方这种亲密精诚的合作，促进了两地资本市场不断的发展。特别是近些年来，在双方的共同努力下，出台了一系列的措施，或者说创新，推动了香港市场的快速发展。

比如沪深港通，这是世界金融创新的精彩故事，也是资本市场践行“一国两制”的精彩故事，并且这个故事还在不断演绎新的篇章。双方在持续优化沪深港通交易结算安排，不断丰富沪深港通投资标的。今年3月份，又扩大了沪深港通股票标的，这次扩大之后，沪深港通对三所的市值覆盖率大幅提升，现在对港交所的市值覆盖率是81%，对深交所的市值覆盖率是86%，对上交所的市值覆盖率是91%。

据王建军介绍，现在香港名副其实成了中概股的主场。中概股家数占了港交所上市公司的五成，市值占了七成，交易量占了八成。今年3月份，境外上市新规落地，从3月份到10月份，证监会备案了51家，其中有34家都是到港交所上市，所以内地企业到香港上市源源不断。

另外，双方在产品的合作、基金的合作都非常顺畅，尤其是中国证监会还支持香港推出与A股相关的股指期货，也就是富时中国A50指数期货。中国证监会还支持内地的行业机构利用香港来走出去，现在内地有近80家证券基金期货机构在香港展业，把香港作为他们国际化的根据地。这些措施都极大增强了香港市场的活力，极大地增强了香港市场的国际竞争力。

王建军表示，展望未来，只要有利于香港资本市场的事情，有利于香港国际金融中心地位巩固和提升的事情，中国证监会都会继续全力以赴。

首先，落实好境外上市新规，让内地的企业更加便捷高效到香港上市。第二，进一步深化互联互通。前期大宗交易纳入互联互通，双方都已经达成了共识，双方现在正在对技术、规则和监管作出安排，等协调好之后，会尽快推出来。人民币股票交易柜台也正在研究中，论证成型之后，也将积极推动纳入。此外，会根据市场的发展需要，在香港市场推出国债期货和相关股指期权。

“当然，在这个过程当中，我们会努力加强跟香港监管合作，打击市场违法违规，维护两地正常的市场秩序，保护好广大投资者的合法权益。香港是东方之珠，正在由治及兴。我坚定的相信，经历过风雨的东方之珠，不仅会风采依然，而且一定会更加出彩。”王建军说。

(责编：罗知之、李楠桦)

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