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国内首台紧凑型加速器质谱仪研制成功

2023年11月08日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：国内首台紧凑型加速器质谱仪研制成功

　　【最新发现与创新】

　　科技日报北京11月7日电 （记者都芃）记者7日从中核集团获悉，中国原子能科学研究院核物理研究所成功研制出国内首台紧凑型加速器质谱仪（AMS），整套系统占地面积约30平方米，较传统装置缩小2/3，标志着我国在高端核分析设备研制方面取得重要进展，为加速器质谱仪的高灵敏分析应用奠定了坚实基础。

　　加速器质谱是用于微量元素分析、稀有粒子探测、微量长寿命同位素分析等极为重要的方法，可实现极微量核素的高灵敏测定。基于其在天体物理、环境变化、海洋资源、生物医药等领域的广阔应用，推动加速器质谱仪小型化、紧凑化，成为研究热点。

　　该团队围绕核心难点——加速器紧凑化进行了创新研究，突破了系列关键技术。他们研发的紧凑型加速器质谱仪长度仅1米，大小为传统装置的1/3，具有结构更紧凑、性能更佳、可开展多核素测量等优势。同时，团队对系统进行了物理与束流光学方面的优化设计，有力提升了经济性。目前，该装置的传输效率和测量灵敏度均通过实验验证。

　　接下来，研究团队将继续深入开展加速器质谱仪新装置、新技术研究，进一步推进高端加速器质谱仪国产化进程。

(责编：罗知之、李楠桦)
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