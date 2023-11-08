金 凤

原标题：尖端科技演绎智能化生活图景

能一键生成服装设计图样的人工智能大模型；单次加氢3分钟可以行驶约800公里的氢燃料汽车……在第六届进博会中，尖端科技轮番演绎未来生活的打开方式。

本届进博会中，超280家世界500强和行业龙头企业带着一系列“全球首发”“亚洲首秀”“中国首展”的新产品、新技术、新服务竞相登场，在衣食住行各个领域，拓宽人类智慧所能抵达的生活边界。

人工智能装点生活美学

“刷掌支付”，用“魔镜”试衣，在虚拟和现实的无界交互中体验打高尔夫球的快感……走进进博会，未来感扑面而来。

展区中，英特尔与凌迪科技Style3D带来了人工智能大模型——基于AI绘画生成工具的框架模型。利用这套模型，他们合作开发了服饰设计AI解决方案。

当科技日报记者输入红色、V领、麂皮、女装、长款、风衣等关键词后，大约10秒钟后，电脑屏幕上会显示出由大模型设计生成的4套立体逼真的女式麂皮风衣。

“以往设计师设计服装，要花很多时间画图构思，但人工智能大模型可以迅速生成几百张图供设计师挑选，工作效率大大提升。”英特尔工程师周振介绍。

硬核科技以理性、炫酷的面孔改变人类生活体验的同时，也以人文关怀传递科技的温度。连续第六年参加进博会的欧莱雅，此次携带18款美妆科技产品如约而至，其中4款为亚洲首发。

“全球首款手持式超精准智能上妆仪，专为肌肉萎缩、中风等手臂活动能力受限的消费者设计。”欧莱雅中国北亚区数字智能美妆部总监叶成达一边演示一边介绍，仪器采用内置智能运动控制装置，通过定制的磁性附件锁定唇膏，当手臂上下左右晃动，甚至达到360度旋转和180度弯曲时，唇膏能始终保持固定方向。

前沿科技、首秀新品，也让花王成为瞩目焦点。花王（中国）全新推出的微信小程序“花王Life+”，通过捕捉肤色、皮肤亮度、五官轮廓等数据，结合色彩心理学、互补色、视错觉等原理，基于手机硬件的人机互动，帮助现场体验者找到适合自己的个性发色和妆容。

“借助进博会舞台，花王进一步扩大了朋友圈。进博会已经不仅仅是一个展会，而是一个大家相互了解、共商未来的重要平台。”花王（中国）投资有限公司董事长竹安将说。

智慧低碳让出行更舒适环保

智慧出行、绿色出行成为汽车行业发展趋势。本届进博会也为观众呈现了一个更加智能、绿色的出行愿景。

第四次参加进博会的摩比斯带来一款“基于脑电波的驾驶员状态监测系统”。记者戴上一个带有传感器的耳机后，显示屏上立即显示出脑电波信号。

“当系统发现驾驶员压力过大或者分心驾驶时，车辆会通过座椅震动、头枕音响发出提示音以及车内灯光的闪烁，为驾驶员减压或提醒。”摩比斯工程师牛玺尧介绍。

电影《流浪地球2》中，无人驾驶卡车协助人类建造基地的画面炫酷、时尚。这些卡车的“真身”，此次也亮相进博会。它们来自进博会的“头回客”西井科技。

“这是一辆全时无人驾驶新能源商用车，采用多传感器融合的方式和车辆调度管理系统，可自主选择最优路线。”西井科技品牌传播经理陈易介绍，这辆车还能智能换电池，5分钟即可完成无人化电池补能，在完全使用绿电的情况下，单车每年可减排二氧化碳50吨。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，可实现零排放的氢燃料电池被寄予期待，也是进博会中广大车企集中展示的明星产品。

丰田展台中一款中国首秀的氢燃料汽车吸引了不少观众驻足。“这辆车有3个高压氢气罐和燃料电池，单次加氢3分钟，可以行驶约800公里。”一位丰田工程师介绍。

航空燃料以石油基燃料为主，是航空业碳排放的主要来源。第六次亮相进博会的霍尼韦尔将回收的地沟油、废弃脂肪、非食用植物油、乙醇以及电子甲醇等可再生原料，制成可持续航空燃料，且不需要改变飞机技术或燃料基础设施。

“可持续航空燃料相比传统航空燃料，可减少80%的温室气体排放，其燃料效能相比传统燃料具有明显的优势。”霍尼韦尔相关负责人介绍，霍尼韦尔将继续致力于与中国合作伙伴共同推动低碳化转型升级。

穿行进博会，一幅科技赋能的智能化、可持续、有温度的未来生活图景，正在从东海之滨起笔，向五湖四海舒展。（科技日报上海11月7日电）

(责编：罗知之、李楠桦)

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