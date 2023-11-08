人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尖端科技演绎智能化生活图景

金 凤
2023年11月08日08:58 | 来源：科技日报
小字号

原标题：尖端科技演绎智能化生活图景

能一键生成服装设计图样的人工智能大模型；单次加氢3分钟可以行驶约800公里的氢燃料汽车……在第六届进博会中，尖端科技轮番演绎未来生活的打开方式。

本届进博会中，超280家世界500强和行业龙头企业带着一系列“全球首发”“亚洲首秀”“中国首展”的新产品、新技术、新服务竞相登场，在衣食住行各个领域，拓宽人类智慧所能抵达的生活边界。

人工智能装点生活美学

“刷掌支付”，用“魔镜”试衣，在虚拟和现实的无界交互中体验打高尔夫球的快感……走进进博会，未来感扑面而来。

展区中，英特尔与凌迪科技Style3D带来了人工智能大模型——基于AI绘画生成工具的框架模型。利用这套模型，他们合作开发了服饰设计AI解决方案。

当科技日报记者输入红色、V领、麂皮、女装、长款、风衣等关键词后，大约10秒钟后，电脑屏幕上会显示出由大模型设计生成的4套立体逼真的女式麂皮风衣。

“以往设计师设计服装，要花很多时间画图构思，但人工智能大模型可以迅速生成几百张图供设计师挑选，工作效率大大提升。”英特尔工程师周振介绍。

硬核科技以理性、炫酷的面孔改变人类生活体验的同时，也以人文关怀传递科技的温度。连续第六年参加进博会的欧莱雅，此次携带18款美妆科技产品如约而至，其中4款为亚洲首发。

“全球首款手持式超精准智能上妆仪，专为肌肉萎缩、中风等手臂活动能力受限的消费者设计。”欧莱雅中国北亚区数字智能美妆部总监叶成达一边演示一边介绍，仪器采用内置智能运动控制装置，通过定制的磁性附件锁定唇膏，当手臂上下左右晃动，甚至达到360度旋转和180度弯曲时，唇膏能始终保持固定方向。

前沿科技、首秀新品，也让花王成为瞩目焦点。花王（中国）全新推出的微信小程序“花王Life+”，通过捕捉肤色、皮肤亮度、五官轮廓等数据，结合色彩心理学、互补色、视错觉等原理，基于手机硬件的人机互动，帮助现场体验者找到适合自己的个性发色和妆容。

“借助进博会舞台，花王进一步扩大了朋友圈。进博会已经不仅仅是一个展会，而是一个大家相互了解、共商未来的重要平台。”花王（中国）投资有限公司董事长竹安将说。

智慧低碳让出行更舒适环保

智慧出行、绿色出行成为汽车行业发展趋势。本届进博会也为观众呈现了一个更加智能、绿色的出行愿景。

第四次参加进博会的摩比斯带来一款“基于脑电波的驾驶员状态监测系统”。记者戴上一个带有传感器的耳机后，显示屏上立即显示出脑电波信号。

“当系统发现驾驶员压力过大或者分心驾驶时，车辆会通过座椅震动、头枕音响发出提示音以及车内灯光的闪烁，为驾驶员减压或提醒。”摩比斯工程师牛玺尧介绍。

电影《流浪地球2》中，无人驾驶卡车协助人类建造基地的画面炫酷、时尚。这些卡车的“真身”，此次也亮相进博会。它们来自进博会的“头回客”西井科技。

“这是一辆全时无人驾驶新能源商用车，采用多传感器融合的方式和车辆调度管理系统，可自主选择最优路线。”西井科技品牌传播经理陈易介绍，这辆车还能智能换电池，5分钟即可完成无人化电池补能，在完全使用绿电的情况下，单车每年可减排二氧化碳50吨。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，可实现零排放的氢燃料电池被寄予期待，也是进博会中广大车企集中展示的明星产品。

丰田展台中一款中国首秀的氢燃料汽车吸引了不少观众驻足。“这辆车有3个高压氢气罐和燃料电池，单次加氢3分钟，可以行驶约800公里。”一位丰田工程师介绍。

航空燃料以石油基燃料为主，是航空业碳排放的主要来源。第六次亮相进博会的霍尼韦尔将回收的地沟油、废弃脂肪、非食用植物油、乙醇以及电子甲醇等可再生原料，制成可持续航空燃料，且不需要改变飞机技术或燃料基础设施。

“可持续航空燃料相比传统航空燃料，可减少80%的温室气体排放，其燃料效能相比传统燃料具有明显的优势。”霍尼韦尔相关负责人介绍，霍尼韦尔将继续致力于与中国合作伙伴共同推动低碳化转型升级。

穿行进博会，一幅科技赋能的智能化、可持续、有温度的未来生活图景，正在从东海之滨起笔，向五湖四海舒展。（科技日报上海11月7日电）

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字之光点亮未来 乌镇峰会筑梦十年
　　小桥流水、桨声舟影，共赴乌镇“十年之约”，绘就数字发展新图景。2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日举行，世界目光聚焦乌镇峰会，共话互联网发展的最新成果。…
成品油价格年内“三连跌” 国际油价短期内或将区间波动运行
　　人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）国家发改委7日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年11月7日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低140元、135元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升下调0.11元，95号汽油每升下调0.12元，0号柴油每升下调0.11元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部