原标题：稻田管理有了“数字大脑”

村民在江苏省泰州市海陵区红旗街道红旗种业基地收割制种水稻。

新华社发（汤德宏摄）

◎本报记者 金 凤 通讯员 孙小雯

10月22日，在张家港市常阴沙现代农业示范园区（以下简称示范园区）核心基地的水稻田里，一台无人驾驶的稻麦智能测产收割机高速运转、吞稻吐粒，一边收割，一边测产，车载电脑实时生成该田块的水稻产量、品质空间分布图，为下茬作物种植提供一张“数字明白图”（即作物肥水药处方图或产量/土壤肥力分布图）。一旁的“稻情巡检机器人”搭载多光谱/可见光相机、深度相机、激光雷达等多种传感器，守护着稻田。这幅生动的现代农业场景来自南京农业大学智慧农业研究院智慧稻作技术观摩现场。

南京农业大学教授刘小军介绍，他们团队利用数字稻田技术、遥感长势监测以及农作处方数字化设计等3大技术，融合田间前茬作物产量空间分布图和数字农田基础数据，通过天空地网监测平台，同步实现水稻长势无损监测与农作处方的数字化设计。

常阴沙现代农业示范园区农副业办公室副主任马龙介绍，智慧稻作技术在园区应用后，园区农田管理水平、苗情获取效率、处方设计精度、农机作业质量等均得到了显著提高，如无人机智慧施肥技术的应用，革新了传统施肥作业方式，作业效率较常规方式提高了5—6倍，节肥10%以上。

南京农业大学副校长朱艳表示，目前团队已基本实现了以“实时感知、定量决策、智能控制、精确投入、智慧服务”为内涵的现代稻作技术体系，通过技术集成与示范推广，可实现作物生产管理从粗犷到精确、从高产高效向绿色低碳、从有人到无人的转变，依托数字稻田技术、稻情遥感监测技术、种肥水药智能决策技术等核心技术，为水稻全程生产管理提供智慧化解决方案。

(责编：罗知之、李楠桦)

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