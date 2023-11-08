王延斌

原标题：新型“煮饭神器”诞生

用两个不同类型的电饭煲煮米饭，待煮好后倒扣，一个电饭煲内胆中的米饭粘锅现象严重，而另一个内胆中的成熟米粒几乎没有残留。这是近日科技日报记者看到的神奇一幕。

据了解，后者运用了我国独创的“0涂层且不粘”技术，并将风冷精准控温技术运用其中，让电饭煲同时拥有升温“油门”和降温“刹车”功能，实现了精准控制温度变化。

该技术由九阳科技有限公司（以下简称九阳）完成。据了解，该企业是中国载人航天“太空厨房”研制单位，他们或主导或参与研发了四套技术进入“天宫”，为宇航员提供生活保障。

这4套技术分别是热风加热装置、饮水分配器、“太空豆浆”、智能物联控制App。在“天宫”里，热风加热装置用来加热航天食品及制作酸奶，饮水分配器用来滤除含银原水并定量供应航天员饮用水，智能App用来控制空间站所有厨房产品，而“太空豆浆”可在太空环境下冲饮。

九阳研发工程师王源向科技日报记者介绍，普通电饭煲的内胆非常脆弱，大部分由“铝制内胆+化学涂层”构成，不能用尖锐的钢丝球去刷洗，否则会破坏内胆涂层。涂层一旦破坏，蒸米饭时容易粘锅，而且还将产生丙烯酰胺等致癌物。不过，在现实生活中，很多人习惯“大而化之”，经年累月之后，电饭煲内胆涂层出现刮花、脱落的现象。

如何破解上述痛点？

经过5年多研发，九阳推出了0涂层电饭煲，其内胆的内表面经第三方检测机构——浙江省冶金产品质量检验站有限公司检验显示为“内胆表面未见涂层”。

据介绍，该技术通过风冷精准控温太空技术快速冷却内胆，让内胆形成一层厚度均匀的水润膜，这层水润膜代替了化学涂层，在米饭和内胆间形成一道天然的保护膜；同时，其自主研发的点阵微坑水润膜技术能让水润膜附着的时间更久，在内胆壁上点阵排列了20万个微坑，这些微坑使水润膜面积增加37.4%，同时让米饭与内胆壁接触面积减少了35%，从而实现不粘效果。

据悉，借助上述技术优势，九阳牵头制定了《0涂层内胆电饭煲》团体标准，与中国家用电器研究院推出“0涂层电饭煲”认证，这也是国内第一家获得0涂层饭煲产品认证的企业。上述技术已经获得多项国家发明专利，也获得了0涂层饭煲专利培育项目大奖、中国家电创新奖等多项技术奖项。

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经