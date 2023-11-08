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丰田汽车董长征：立足中国市场 持续探索智能电动化

黄盛
2023年11月08日10:53 | 来源：人民网
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六载进博会，又见故人来。

“丰田已是连续六年参加进博会了，在这个平台上，我们向观众展示了新技术、新车型、新规划，其中包括氢能、智能网联、自动驾驶和各类无障碍‘福祉’车辆。‘福祉’即是为老年人和残疾人提供的出行的技术和工具。”丰田中国高级执行副总经理董长征在接受人民网记者采访时表示，丰田以“立足中国，共创汽车新未来”为主题，设立“电动化”“智能化”“多样化”三个展区，展示中国式继承与进化的最新成果，并传递出持续扎根中国市场的愿景。

立足创新的中国、扎根开放的中国、逐浪广袤的全球，这是属于丰田与进博会的故事，也是开放的中国与多样化世界的故事。

丰田中国高级执行副总经理董长征正在接受人民网记者专访。人民网记者 赵晨摄

丰田中国高级执行副总经理董长征正在接受人民网记者专访。人民网记者 赵晨摄

“动力涌动”：展示多种智能技术应用场景

利用水电解装置制造氢能，面向产品化进行实证试验；重量更轻、容量更大的大型商用车用储氢罐，以及能够实现更快加氢、更远续航、更换式氢气瓶集成储存模块引人关注；氢燃料电池车第二代MIRAI、氢燃料电池车CROWN SEDAN、氢能重卡和150kW燃料电池系统以及氢燃料发动机车型COROLLA CROSS亮相……

在丰田展台，氢能的制造、运输、储存、使用等一系列技术应用场景，让人眼前一亮。

事实上，作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的可再生能源，氢能与汽车行业高度耦合。氢燃料电池汽车具有续航里程长、燃料加注时间短、零排放等优点，是各大汽车厂商推动能源转型升级的重要突破口。

对于丰田来说，加大向氢燃料电池多领域发展的力度，推动氢能源技术的更大程度，实现自身的“移动出行”是企业的愿景。董长征表示，通过多年的探索，丰田已经明确了氢燃料的使用领域和落地路径，继而同合作伙伴一起为碳中和做出贡献。

正在展出的氢燃料电池重卡。人民网记者 翁奇羽摄

正在展出的氢燃料电池重卡。人民网记者 翁奇羽摄

“参加第一届进博会时，丰田展出的氢燃料车主要以乘用车为主，经过这六年的探索，我们认为中国商用车会是氢燃料电池车、氢能源车的重点发展方向。其中，干线物流距离长，对燃油等能源的消耗非常大，如果使用氢能源，其效能会大大提高，这也是商用车具体领域中的发展方向。”董长征说，历经百年的汽车产业正处于重大技术变革时期，但无论氢燃料、纯电动、混合动力、插电式混合动力等哪种技术路线的车辆创新，首先必须保证用户的使用安全和安心。

要做到使用安全，需要在未来发展电动化与智能化两个方面。董长征认为，丰田汽车过去是以混合动力为主，满足用户的需求，平衡燃油车客户和电动车客户的要求。同时，丰田的混合动力车在未来也会继续发力智能化，搭载智能驾驶座舱等，为顾客提供更安全安心的乘坐体验。

据介绍，丰田在今年进博会上展出的Toyota Space智能座舱，由中国工程师团队，为中国消费者企划、研发，通过智能设备衔接、AI助手的个性化定制、拓展车内大屏应用，实现智能新体验。董长征认为，随着时代不断进步，用户需求也会越来越多元化，Toyota Space智能座舱也将不断进化，此次展出的下一代Concept是丰田对未来智能化的思考和提案。

“信心十足”：扎根中国角逐市场

本届进博会上，在丰田的“多样化”展区，一款名为Welwalk的康复辅助机器人，吸引了众多观众驻足。下肢麻痹导致无法自由行动人士借用这款机器人可以模拟行走、跑步等康复训练功能，帮助病人重新站立起来行走。同样让观众惊叹的还有，GRANVIA格瑞维亚福祉PLUS版三排座椅的多种分割折叠模式，可以为家人释放多样空间，特别是第二排右侧电动升降福祉座椅可以根据需要自动滑动、旋转到车外，并停到合适的位置，让行动不便的乘坐者轻松乘车……

观众正在体验Welwalk的康复辅助机器人。 人民网记者 赵晨摄

观众正在体验Welwalk的康复辅助机器人。 人民网记者 赵晨摄

“怎样理性的引领电动化、智能化出行工具的消费，让其更适合中国家庭、年轻人需求和全社会的需要，是包括丰田在内的汽车厂商需要考虑的。所以，我们正和中国的合作伙伴一起研究社会的需求趋势。”董长征表示，从明年开始，丰田会有很多款新车不断地推出，那将是适合中国家庭的车型。

在适合中国社会需求的车型创新背后，是丰田立足中国、扎根中国的信心。

“丰田汽车立足于中国，并始终相信未来仍会有很好的发展空间和前景。”董长征认为，信心源于两方面。一方面来自丰田汽车在中国市场积累的2000万用户。“一辆车不仅联系着一家人的幸福感，也关乎着每个家庭成员对于汽车品牌的理解、对于车企的认同感。”在他看来，2000万用户带来的认同感成为企业继续扎根中国的基础，也是丰田要极力维护和技术拓展的底气。

信心的另一面还来自广阔的中国市场。“中国是全球最大的汽车市场，占全球市场的三分之一，而且未来的发展空间还很大。特别是在智能化电动汽车上，中国市场已经领先全球。置身于此，丰田要做的就是与合作伙伴携手开发适合中国生产的电动车，尽最大努力跟上市场发展的脚步。”董长征一边向记者展望着丰田在中国市场的前景，一边看向展区前络绎不绝的人群。

(责编：罗知之、高雷)
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