原标题：关注与地球共生的可持续理念 无印良品进博会首秀

在本届进博会上，MUJI无印良品携两款全球首发产品为观众呈现了一场独特的“无印之展”。从大师级创意表达到极具中国特色的现代化商品展示，无印良品向全球消费者生动阐述“自然、当然、无印”的生活概念，以及与地球共生的可持续理念。

一直以来，无印良品通过简约、自然的设计风格为人们带来感觉良好的生活体验。在本届进博会上，无印良品带来了两款由全球知名设计师原研哉与深泽直人专为进博会设计的新商品。

本次进博会，无印良品日本总社的堂前宣夫社长亲自来到现场。在开馆仪式上再次强调了中国市场的重要性，并表示无印良品将以此次进博会为开端，进入在中国发展的新阶段。无印良品中国清水智总经理也在开馆仪式上发表了本次出展的两大愿景：将中国设计推向全球市场，以及向外界展示无印良品扎根中国市场的不变决心。

虽然是进博首秀，但是无印良品却大胆的呈现出一个“未完成”的展台，需要现场观众共同参与，才会完成展台的最终搭建，露出展台全貌。无印良品在展台外墙部分引入环保元素，观众可以将其拆分后带回家，作为“2023进博纪念礼限定款屏风收纳盒”在日常生活中使用。无印良品中国首席市场官邵恬宜表示：“第一次参加进博会，我们分享的是无印良品品牌40年来不变的理念，以及为实现目标所做的努力与创新。以进博会为契机，我们将在中国开展更接地气、更深入持久的经营。”

本着对中国现地化经营的探索，无印良品在本次进博会的产品展示中引入山河土地的概念，表达无印良品对素材的坚持和对自然的敬畏。通过自然之河展区、生态山野展区和丰饶黑土地展区，无印良品向进博观众全景展示其逐本溯源的绿色创新力。

此次出展的羊绒和羊毛产品均采用天然毛发原色制作，避免造成对环境的负担；回收塑料再生系列和100%再生抓绒系列产品的亮相，传递了无印良品对环境保护事业的坚持；利用盛产于黑龙江的环保植物——纤维大麻，无印良品积极推进相关产品的开发，无印良品为纤维大麻产业的复兴所做的努力，也得到了进博会现场观众的一致肯定。

(责编：曹淼、杨迪)

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