人民网上海11月8日电 （焦磊）当前，数字技术不断变革，数实融合呈加速趋势，并成为企业数字化转型的新主题。在第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，多项数字化技术及产品竞相亮相，数字化技术与实体经济融合案例生动展示，折射出数实融合正加速演进，驱动实体经济提质增效。

作为进博会的“老朋友”，英特尔今年以“芯生无限，助力数实融合”为主题，在展台设立“推进摩尔定律”“促进数字化转型”“构建可持续美好未来”和“让AI无处不在”四大区域，集中展示了其推进摩尔定律的最新成果，以及与生态伙伴共同打造的在智能制造、智慧医疗、智能座舱、绿色数据中心等领域的多项技术和创新解决方案。

英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐博士表示，“很高兴再次参加进博会，通过进博会这一促进分享与交流的重要平台，我们得以与生态伙伴共同推动创新与合作，共享数字经济发展机遇。今年，我们介绍了助力数实融合的诸多合作案例与积极进展，英特尔将秉持植根中国、服务中国的理念，更加贴近市场的需求，整合中国和全球的资源，加速开发本地化的产品和解决方案，为我们的客户和伙伴提供更有力的支持，促进更多满足本土需求的创新。”

数字经济正在中国经济的持续回升向好中发挥着不可或缺的作用，进一步促进数实融合是关键。展台四大区域集中展示了多项数实融合新成果：搭载新一代酷睿核心的智能座舱平台；AI模型优化和工具的软件支持下的生成式AI在个人电脑上的广泛应用；智能制造领域的晶圆缺陷检测系统等。

在各行各业数字化程度不断加深的同时，绿色可持续发展的重要性日益突显。本届展会，英特尔以数字化与绿色化的双轮驱动，践行可持续发展，并在展台通过实例展现可持续发展领域的成果：从“摇篮”到“摇篮”的全生命周期“绿色电脑”理念；推出冷板式液冷技术规范，以及开放式服务器平台模块化生态，推动低碳节能数据中心建设；在网络与边缘场景与生态合作伙伴一起积极探索和构建多元化的节能减碳软硬件解决方案。

数实融合需要源源不断的新动力，这离不开产业生态的持续拓展。与多家生态伙伴共同发布并推动“无界”虚拟元诊室项目落地，助力缓解部分地区医疗资源稀缺和医疗水平不足的问题；与星环科技合作发布Transwarp Hippo分布式向量数据库解决方案，极大拓展大模型在实际业务应用中的边界……英特尔发挥在技术、开放生态等方面的优势，不断开拓、深化与各行各业的合作。

数字经济已是推动经济增长和社会进步的重要引擎，如何通过多方努力，促进数字化转型并实现高质量发展，共建可持续的美好未来成为当前重要议题。

据介绍，面对数字经济的持续高速发展和绿色可持续理念的不断深入，英特尔将充分发挥在技术、产品、开放生态、可持续计算等方面的专长，推动数字化和绿色化协同发展，为各行各业的数字化转型提供更大助力，让数实融合走得更远、扎得更深。

(责编：罗知之、高雷)

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