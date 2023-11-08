人民网北京11月8日电 （焦磊）当前，新一轮科技革命和产业变革快速演进，数字经济新模式、新业态不断涌现，数字化转型成为企业发展的“必修课”。作为企业竞争力的核心体现，品牌数字化成为推动中小企业数字化转型的重要抓手。

随着互联网的普及和数字技术的革新，品牌的传播范围得以扩大，品牌形象呈现进入数字化时代，其呈现方式也变得更加丰富和多样化。

业内分析认为，品牌数字化时代的来临意味着品牌传递信息和获取市场反馈的方式也发生了巨大变化。产品品牌不再只是纸面上的文字和图片，更多的是从传播方式、传递内容和互动方式等方面来提升品牌形象和品牌价值。数字化时代的工具和技术，让品牌能够更加深入的了解消费者需求和反馈，从而更好的满足消费者需求，提升市场竞争力。

今年年初，由中国移动通信联合会指导，“.手机”注册管理机构北京华瑞网研科技有限公司主办的第五届全国企业移动营销新榜样计划（简称“新榜样计划”）正式启动。新榜样计划旨在倡导共同打造互联网中文品牌标识，赋能千行百业。

品牌是企业竞争力的综合体现，对任何一个企业而言，品牌都是一个非常核心的战略资产。据悉，“新榜样计划”以“推广先进技术，普及创新产品，指导企业应用，传播品牌价值”为宗旨，自2018年起已举办四届，本届“新榜样计划”重点聚焦品牌的数字化赋能，以此推动企业，特别是中小企业的数字化转型升级。

当前，随着移动互联网相关应用的不断成熟，微信、微博、短视频等应用成为企业数字化信息的主要载体。以数字化能力为支撑，完成品牌的数字化基建，是将企业的产品、营销、服务进行串联，实现精细化用户运营的主要方式。

域名作为品牌在网络上的重要延伸和载体，好比品牌在数字时代的“门牌号”。比如，中文的“.手机”域名由中文字符组成，与品牌保持一致，实现线下品牌与线上域名的统一；在数据激增的数字时代，中文用户更容易通过中文域名快速识别、持久记住品牌信息，且降低上网搜索门槛。

“.手机”域名注册管理机构副总裁李晖表示，品牌数字化是企业数字化转型升级的重要抓手。第五届“新榜样计划”将通过“.手机”域名、百度企信直达号等数字企信生态的结合，来帮助企业建立数字化身份。“.手机”域名可以将企业的移动应用如微博、微信公众号、商城、企业数字身份等信息整合成为一个统一入口，是移动互联网上的“商标和门牌号”。

中小企业广泛分布于细分领域，助力形成环环相扣的完整产业生态，成为保持产业链供应链稳定和竞争力的关键。加快成长型企业的数智化转型，对助力经济社会转型具有重要的支撑作用。

近年来，国家围绕加快推动数字经济更好服务和融入新发展格局，加快推动数字化转型促进中心建设，加速促进数字技术赋能传统产业转型升级，打造数字经济新优势，出台了一系列的政策和举措，助推中小企业梯度转型升级高质量发展。

李晖介绍，第五届“新榜样计划”将整合国家智库、行业协会、运营商、服务商等平台资源，推动企业数字化转型升级，为当地企业提供全方位的数字化信用权益服务，打造品牌数字化发展赋能转型升级的应用示范，深入推动企业数字化应用研究及应用普及工作。

(责编：罗知之、高雷)

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