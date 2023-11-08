中国青年网乌镇11月7日电（记者 刘尚君）11月9日，主题为“互联网赋能企业可持续发展”的乌镇咖荟即将在浙江乌镇希尔顿欢朋酒店举办。该活动由中国互联网发展基金会、中国可持续发展工商理事会、中国经营报主办，旨在积极探索中国经验，讲好中国故事，增强中国互联网企业在世界范围内影响力，推动提升国际话语权。

本届乌镇咖荟包括成果发布、启动仪式、嘉宾分享等重要环节。成果发布环节，中国互联网发展基金会、中国经营报将联合发布《2023年中国互联网企业ESG与可持续发展报告》框架，该报告旨在全面反映中国互联网企业在ESG领域的现状和趋势，评价中国互联网企业在ESG领域的表现和水平，总结中国互联网企业在ESG领域的发展经验，提出可行建议和未来展望，帮助互联网企业实现数字化转型治理的优化和升级。

嘉宾分享环节，中国儿童中心、中国平安保险（集团）股份有限公司、百度集团等机构、企业相关负责人将围绕“互联网赋能企业可持续发展”作主题演讲，分享关于绿色可持续发展、社会责任、数字化转型治理等领域的探索与思考。

据悉，活动现场还将举行中国互联网发展基金会互联网·健康普惠专项基金筹备启动仪式，该专项基金的成立将助力医疗数字化建设，推动数字化服务普惠应用及数字健康融合发展，积极探索网络强国建设助推中国式现代化高质量发展的公益创新路径。

本次咖荟活动旨在通过嘉宾分享与交流，为互联网赋能企业可持续发展贡献智慧，邀请政府、互联网企业、相关行业负责人等50余位嘉宾参会。

(责编：罗知之、李楠桦)

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