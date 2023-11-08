人民网北京11月8日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2023年10月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路299条，运营里程9862公里，实际开行列车344万列次，完成客运量26.6亿人次，进站量15.9亿人次。

10月份，客运量环比增加1.7亿人次、增长6.9%，同比增加9.5亿人次、增长55.8%，较2019年月均客运量增加6.7亿人次、增长33.5%。

10月份，全国总运营里程的平均客运强度为0.869万人次每公里日，较2019年全国总运营里程的平均客运强度降低18%。

(责编：王连香、高雷)

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