11月6日，一夜的风雨带来不少寒凉。走进河南省虞城县张集镇杨林村，放眼望去，一片片苹果树上挂满红彤彤的红富士苹果，成熟果子的馨香充满田野，让人顿时心旷神怡。

村民杨绪臣用手抬着被苹果压弯的树枝，饱经风霜的脸上绽开了笑容。杨绪臣种了8亩多红富士苹果，他说，今年的苹果收成好，一亩地收获5000多斤不成问题，按照现在的市场行情，每亩纯收入能达到1万元。

陪同采访的张集镇副镇长范向彬介绍说， 经过三十多年的发展，张集镇的红富士苹果面积达2万多亩，加上各种杂果，全年果品总产量7.8万吨，产值2.81亿元。苹果品种有烟富10、烟富6、美八、鲁丽1、华硕等，已成为张集镇的特色产业、富民产业。

顺着杨绪臣家的苹果地往里走，还没走进苹果园，就听到一阵阵欢快的笑声。村民赵福兰提着红色的塑料桶，正在采摘苹果，在她的不远处，已经堆满一堆苹果，几个村民一边说笑，一边把苹果装进塑料袋。赵福兰笑着说，树上的苹果随便吃，不要钱的。从她那灿烂的笑脸可以看出，今年的苹果保准是个丰收年。

为提高果品质量，该镇充分发挥专业合作社的功能。张集镇富硒苹果专业合作社采取统一采购肥料、统一销售果品、统一开拓市场，生产的红富士苹果由“按斤卖” 到“论个卖”，特别是每亩富硒苹果种植效益高达1.3万多元，产品已销往北京、上海、广州等全国25个省市，并出口俄罗斯、阿联酋、东南亚等国家和地区。

为了让苹果卖上好价钱，该镇引导精通电脑的群众，通过“互联网+”的方式，网上销售苹果，果农收入大幅度提高。在市场上每公斤卖3.6元的红富士苹果，通过电商可以卖到每公斤8元以上，实现收入翻倍。

据悉，张集红富士苹果已成为河南农产品一张闪亮名片。1999年，张集镇的红富士苹果率先在国家工商总局注册了“虞国花木兰”商标，同时该果品还被中国流通协会授予“中华名果”称号，在1999年昆明世博会上获得金奖；2004年在中国上海绿色食品博览会上获“畅销产品奖”。该镇2008年被中国果品流通协会正式授予“中国优质苹果基地百强乡镇”荣誉称号。（王支援）

(责编：曹淼、高雷)

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