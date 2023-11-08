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赵永占：赋能重点行业能源变革 积极助力中国绿色转型

2023年11月08日16:01 | 来源：人民网
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人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，ABB电气中国总裁赵永占做客人民网《进博会客厅》表示，进博会是ABB拓展中国合作伙伴网络、促进本土合作与交流的重要平台。借助进博会的强大影响力和溢出效应，ABB将立足于新的发展格局，以数字化和低碳化作为可持续发展的双重驱动力，全面推动绿色增长。

赵永占介绍，作为第六次参展进博会的“老朋友”，ABB在本届进博会上以“深化可持续发展，共创低碳未来”为主题，通过实物展品和多媒体形式集中展示能源、工业、数据中心、建筑及交通五大代表性行业的创新解决方案和技术。该公司利用数字化和低碳化的双重引擎，与上下游生态伙伴协同合作，共同实现未来的可持续发展。

展望未来，我国新型电力系统建设将进一步加速绿色低碳转型，推动可持续发展。对此，赵永占表示，作为全球电气和自动化领域的积极探索者，ABB将继续深化其技术和解决方案，以进一步赋能客户和合作伙伴，助力实现“双碳”目标，推动新能源的发展和应用，为建设美丽中国作出积极贡献。

(责编：王连香、高雷)
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