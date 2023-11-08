原标题：第三届中国国际轨道交通和装备制造产业博览会将于12月7日在湖南株洲举行

中国国际轨道交通和装备制造产业博览会北京推介会现场。单位供图

11月7日，中国国际轨道交通和装备制造产业博览会北京推介会成功举行。根据推介会对外正式发布，第三届轨道装备博览会将于2023年12月7日至10日在株洲举办。

中国国际轨道交通和装备制造产业博览会（简称轨道交通装备博览会）是国内轨道交通行业唯一的国家级经贸平台，由中国贸促会、湖南省人民政府主办，已连续举办两届。中国贸促会党组成员、副会长张慎峰在推介会上表示，轨道交通装备制造业是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，是我国开展国际产能和装备制造合作的重点领域。中国贸促会将与湖南省人民政府一道，为包括轨道交通装备制造业在内的各国企业创造更多合作与发展机遇，搭建更多平台，提供更优服务。

据推介会介绍，第三届轨道装备博览会将以“智慧轨道，联通未来”为主题，聚焦轨道交通行业产业、人才、创新、资金、政策等重点主题，邀请国家部委领导、专家院士、国外驻华使节、国际组织代表、境内外行业商协会代表、省区市政府代表、企业代表等600家企业、1200余名嘉宾参展参会，共话行业发展大计，共谋行业发展未来。展览规划面积5万平方米，设6个展馆，涵盖5个主题展区、1个主论坛和4个平行论坛，以及多场会议论坛、产品发布和商贸对接等配套活动。

据了解，轨道交通产业是湖南全力打造的三大世界级产业集群之一，株洲市是全球规模最大、配套最强、技术水平领先的轨道交通制造基地。目前，株洲轨道交通产品出口全球70多个国家和地区，电力机车全球市场占有率27%，位居全球第一，产业本地配套率达到80%以上，产业聚集度居全球第一。在株洲举办轨道交通装备博览会，不仅具有深厚的产业基础，更能为轨道交通和装备制造产业高质量发展带来新机遇、注入新动力。

推介会上，博览会组委会与中国城市轨道交通协会、中国国际贸易促进委员会商业行业分会（中国国际商会商业行业商会）、中国国际贸易促进委员会建设行业分会（中国国际商会建设行业商会）、中国单轨交通发展研究中心等协会、机构签署了招商招展、论坛活动、行业推广战略合作协议。参加本次推介会企业纷纷表示，本次博览会为政企合作、国际合作、行业合作搭建了一个很好的合作平台，积极参展参会，彰显企业形象、展示企业品牌。

推介会由湖南省政府副秘书长陈献春主持，中国贸促会、湖南省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班、湖南省发改委、湖南省财政厅、湖南省工信厅、湖南省贸促会、株洲市政府以及中铁集团、铁建集团、卡特彼勒先进铁路公司、西屋交通运输集团等中外企业代表150余人参加。（杨培师）

(责编：曹淼、杨迪)

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