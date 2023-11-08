原标题：“在中国，为中国” 大众集团携5款新能源车亮相进博会

11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。作为连续6年参展的跨国车企，大众汽车集团（中国）以“加速向新，绿想未来”为主题，分享自身在可持续、智能和电动化领域以及“在中国，为中国”的未来发展愿景。

大众汽车集团（中国）执行副总裁、公共事务与合资企业事务部负责人刘云峰博士表示：“在智能网联汽车时代，中国正在引领全球汽车产业转型。基于全面的‘2030目标’，我们构建了坚定而清晰的未来愿景，指引集团‘在中国，为中国’的创新发展。大众汽车集团持续为中国社会做出有力贡献。我们不仅深度融入中国汽车产业的高速发展，同时助力塑造一个更加可持续的未来。”

大众汽车集团（中国）执行副总裁、公共事务与合资企业事务部负责人刘云峰博士

本届进博会期间，大众汽车集团旗下品牌展出五款新能源车型。其中，大众汽车品牌携两款纯电ID.家族的新车型亮相本届进博会：将于未来几周正式上市的一汽-大众ID.7 VIZZION，采用卓越的空气动力学设计，从而实现更优的能效和更长的续航里程，同时还提供媲美C级车的宽敞空间和诸多高科技功能；上汽大众ID. NEXT概念车不仅是对大众汽车品牌又一款纯电新品的预览，其也将能满足中国用户的多元化需求。

今年，奥迪携Q6 e-tron原型车亮相本届进博会，彰显引领未来高端可持续出行的愿景和助力中国汽车产业绿色升级的决心。作为首款基于PPE平台和全新电子架构的预量产车型，奥迪Q6 e-tron将是奥迪全新一代高端智能网联电动车型的首款车型。

保时捷今年带来了旗下两款极具代表性的电气化车型——超级概念跑车Mission X及新款Cayenne E-Hybrid Coupé，向观众展示其在可持续领域的前沿主张及未来愿景。今年7月发布的保时捷Mission X在本届进博会的舞台上完成了其亚洲首秀。同台展出的新款Cayenne E-Hybrid Coupé，通过对混合动力系统进行广泛优化，在系统性能、续航里程以及充电时间等方面均实现大幅提升。

随着行业不断转型和技术的日益创新，中国已成为全球汽车行业的引领者。秉承“在中国，为中国”的战略，大众汽车集团正强化其本土研发实力，更敏捷地响应中国客户需求。集团旗下软件公司CARIAD中国带来了前沿的软件开发技术——软件创新模拟器“元创魔方”。

“加速向新，绿想未来”，大众汽车集团（中国）携五款新能源车型亮相2023进博会

在不断提升自身实力的同时，大众汽车集团通过继续深化长期合资伙伴关系及开创全新合作关系，成为中国发展生态的有机组成部分。集团携手地平线、国轩高科及中科创达等中国高科技企业，为中国市场高效开发专属的技术解决方案。同时，大众汽车品牌与小鹏汽车合作，面向中国的中型车市场，共同开发两款技术先进的大众汽车品牌电动车型，为客户提供更丰富的产品选择。奥迪与上汽集团也将继续深化合作，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。

大众汽车集团（中国）践行“goTOzero”环境宣言，助力中国的可持续发展。集团在中国的所有生产基地正通过减少碳排放、降低能耗、减少废弃物、提升水资源利用效率和保护生物多样性等方面的措施，积极降低对环境的影响。2022年，大众汽车集团中国区生产环节的二氧化碳排放量较2015年水平减少41%。至2030年，大众汽车集团计划所有在华工厂均采用可再生电力及清洁能源。

为使电动出行更加普及、便捷，大众汽车集团（中国）正推进高质量充电基础设施建设，打造全面的电动出行生态。集团携手旗下合资企业开迈斯，共同研发家庭充电、公共充电和目的地充电等场景的创新解决方案。截至2023年10月底，开迈斯充电网络已覆盖全国199座城市，落成1341座超级充电站、11574个充电终端。到2025年，集团计划在全国建设17000个快速充电终端。

在自身业务之外，集团还致力于践行可持续发展的社会责任。通过“绿带行动”——大众汽车集团（中国）公益林项目，集团旨在改善中国北方生态脆弱地区的生态环境，并促进地区经济发展。（记者 王跃跃）

(责编：曹淼、杨迪)

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