人民网北京11月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称代码中心）了解到，京津冀协同发展9年来，组织机构数目大幅提升，城市信用水平稳步增长，发展更加协同。

据代码中心相关负责人介绍，自2014年京津冀协同发展战略提出后，截至2023年9月1日，北京组织机构数目较2014年初增长了2.2倍，天津增长了5.2倍，河北增长了8倍。其中，河北增幅最明显，组织机构年均增速为京津冀中最高。天津、河北的组织机构增速波动趋势相似，均在2017年达到近十年的峰值。2021年以来，天津与河北组织机构增速趋同，且均高于北京。

上述负责人表示，数据表明，以疏解非首都核心功能、解决北京“大城市病”为基本出发点的京津冀协同发展战略成效明显。为构建京津冀目标同向、措施一体、优势互补、互利共赢的协同发展新格局，下一步京津冀应进一步加强信息互联互通、监管协同联动、推动公共服务共建共享，加快市场一体化进程。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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