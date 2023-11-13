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中消会发布智能门锁测评结果 电子门锁产品质量参差不齐

2023年11月13日13:54 | 来源：人民网
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人民网北京11月13日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，近日，中消会发布了针对智能门锁的消费评测报告。

中消会相关负责人表示，目前，我国已成为全球最大的电子锁生产和销售国，市场上约有3500个终端品牌，1600多家电子门锁企业。行业鱼龙混杂，具有研发实力的企业凤毛麟角，相当一部分企业选择简单的来料加工模式，缺乏专业的质量管理人员，不具备基本的检验能力，导致电子门锁产品质量参差不齐。

为引导消费者正确选购和使用智能门锁产品，中国消费品质量安全促进会（简称中消会）近期开展了智能门锁“BG测评（Buying Guide Test）”。

本次测试数据结果显示：

一是低价产品质量风险较高。12款售价700元以下的样品中，7款样品在主锁舌强度、静电放电、电池容量、外壳防护等级等项目中，有一项或多项未达到“一星”级要求，即未达到国家标准或行业标准要求，说明低价产品总体质量堪忧，消费者不可贪图一时便宜，留下安全隐患。

二是在使用寿命相关的基础性指标上，行业总体质量处于较高水平。在20款样品中，有13个样品的主锁舌强度、静电放电、耐久性、电池容量、外壳防护等级的测试结果达到“一星”星级及以上（达到国家标准或行业标准要求）。其中，这13个样品的耐久性、甩门、外壳防护等级、高低温冲击等4个测评指标项均达到“三星级”级别。

三是售价在千元以上的样品，总体质量水平较高。数据显示，5个千元级品牌的样品，在主锁舌强度、静电放电、耐久性、电池容量等4个项目中，综合表现优异。

四是创新功能指标锦上添花。企业创新研发有助于提升用户体验感。在自动开启、电量显示、锁体状态监测、多语种支持等项目中，企业根据市场定位不同，各有侧重，这些功能可以较好地改善使用体验，提升便利性，消费者可以根据实际使用需求，选购合适的产品。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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