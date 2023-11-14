中国气象局启动迎峰度冬能源保供气象服务
2023年11月14日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （欧阳易佳）伴随今年第一份《迎峰度冬能源保供气象服务周报》发出，中国气象局启动迎峰度冬能源保供气象服务。
气候预测显示，今年冬季（2023年12月至2024年2月），我国大部地区气温接近常年同期或偏高，前冬偏暖，后冬气温接近常年，但阶段性冷空气趋于活跃，且南方降水偏多。明年春季（2024年3月至5月），全国大部地区气温较常年同期偏高，降水接近常年到偏多。
中国气象局相关负责人介绍，根据今冬明春气候形势和能源电力部门需求，中国气象局组建了由公共气象服务中心牵头，国家气象中心、国家气候中心参与的迎峰度冬能源保供气象服务专班，每周制作《迎峰度冬能源保供气象服务周报》，提供未来一周重点天气过程和能源影响预报、森林草原火险等级预报、风光发电气象条件预报、延伸期预报、月风光资源预测等；不定期制作《能源保供气象服务专报》；定期与能源、电力部门会商，共同确定重点关注区域，完善能源气象服务反馈机制。（实习生郭婧对此文亦有贡献）
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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