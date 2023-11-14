人民网北京11月14日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，在近日举办的2023年风云气象卫星国际用户大会上，首批“一带一路”气象访问学者名单正式发布。来自巴基斯坦、泰国、埃塞俄比亚、坦桑尼亚4个国家的8位专家将作为首批访问学者，聚焦卫星遥感、天气预报、气候预测、城市气象、航空气象等领域，来华进行为期一年的访问进修。

据悉，中国气象局与北京大学联合成立工作组和国际访问学者遴选专家委员会，制定了相关管理办法、实施细则和联合培养方案。今年9月，中国气象局、教育部、北京大学在第3届中国—东盟气象合作论坛期间正式启动“一带一路”气象访问学者项目，宣布面向共建“一带一路”国家气象和水文政府部门招收卫星气象、数值天气预报、气候变化和防灾减灾等领域的优秀人才来华进修，共同参与风云气象卫星科技创新。

中国气象局相关负责人介绍，中国气象局历来高度重视气象人才培养国际合作，目前，已拥有世界气象组织认定的世界气象中心（北京）、区域气候中心、全球信息系统中心、核应急响应区域专业气象中心、大气沙尘暴预报区域专业气象中心等，为“一带一路”气象访问学者提供了研修平台。中国气象局气象干部培训学院自2003年被认定为世界气象组织区域培训中心以来，共举办86期国际培训班，分布在135个国家和地区的1368名国际学员参训，后续该学院将为访问学者提供必要培训。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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