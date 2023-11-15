人民网北京11月15日电 （黄盛）今日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）迎来开市交易两周年。两年来，北交所围绕“打造创新型中小企业主阵地”的市场定位，坚持目标导向、问题导向，以关键制度创新为突破，持续完善市场功能，优化市场生态，发挥市场特色，维护市场稳定健康运行。

北交所数据显示，截至2023年11月14日，北交所共有上市公司229家，总市值超2800亿元。其中，中小企业占比81%，民营企业占比88%。此外，2023年前三季度，近9成上市公司实现盈利，27家公司净利润同比增长超五成；六成公司营业收入同比增长，其中16家公司增幅超五成，17家公司营业收入超过10亿元；五成公司归母净利润实现同比增长。

多位业内人士向人民网财经表示，北交所开市两年来逐步成熟，市场保持平稳运行，基础制度“四梁八柱”搭建完成，各项制度安排有效运转，融资交易功能不断强化，打造服务创新型中小企业主阵地的企业、制度、文化和生态等要素不断集聚，改革建设初见成效，未来还将加打造股、债、基等“全产品”协同发展的市场格局，活跃资本市场，提振投资者信心。

打造全链条服务中小企业体系

新三板与区域性股权市场制度型对接实现破题，绿色通道和公示审核制度平稳推出，畅通了区域性股权市场优质企业到新三板的便捷通道，优化北交所上市公司转板至科创板、创业板的机制安排……开市两年来，北交所逐步完善了全链条服务中小企业的市场体系，与沪深交易所的科创板、创业板形成错位发展格局，引导着更多金融资源向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业聚焦。

清华大学五道口金融学院副院长、金融学教授田轩向人民网财经表示，北交所定位于为创新型中小企业服务，为上市企业提供了更加便利、更为多元的融资渠道，企业不同阶段不同层次的融资需求更好地得到了满足，逐渐发展成为了创新型中小企业的标准化融资平台。北交所上市门槛相对较低、准入条件更为宽松，与科创板、创业板保持一定差异，且审核效率较高，首次发行比例更加灵活，为企业股份一次性被稀释减轻了压力，转板机制实践较为成功，成为转板示范。 随着北交所转板细则的落地，与科创板、创业板等转板上市通道打通，并开展新三板与区域性股权市场制度对接，为创新型中小微企业融资打开多元渠道。

北交所相关负责人表示，北交所针对中小企业的服务突出了精准、普惠的特点。比如，适配中小企业发展需要和中小市值股票特点，提供多元化的融资品种、融资方式和市场化的定价机制，实施做市交易和融资融券机制，设置更加灵活的股权激励安排。两年来，北交所上市公司公开发行累计融资超470亿元，平均每家融资2亿元左右，体现了普惠金融理念。北交所上市公司募集资金八成以上投向先进制造、数字经济、绿色低碳等领域，帮助企业“快速融、解急需，按需融、办大事”。

发挥资本市场改革“试验田”作用

北交所数据显示，目前北交所合格投资者总数达617万户；109家新三板挂牌公司主动披露三季报；二级市场表现有所改善，日均成交额同比增长近三成；证券公司、公募基金等市场机构普遍加大展业力度，多家北交所龙头公司获基金持仓金额超亿元。

不断扩容的背后是北交所自开市以来，频频推出改革创新举措，推动形成了一个各主体积极参与、各要素均衡发展、各方面协调联动、健康可持续的市场生态，发挥出资本市场改革“试验田”的作用。

据北交所介绍，北交所以政府债券为突破口，实现了债券市场起步，国债和地方政府债实现常态化发行。今年10月20日，北交所以参与承接企业债业务为契机推出信用债产品，搭建了债券市场基础功能与业务框架。截至2023年11月14日，北交所累计发行国债、地方政府债券4.25万亿元，助力政府债券扩投资、促消费、稳就业等功能发挥；已受理14个公司债券（含企业债券）项目，计划发行金额287亿元。

此外，北交所还在中国证监会的指导下，从投资端、交易端、企业端、中介端、产品端等各方面推出了一揽子改革创新举措。

截至2023年11月14日，已经落地了优化“挂牌满十二个月”执行标准、简化挂牌公司申报上市的辅导备案要求、取消发行底价要求、支持科创板投资者直接开通北交所交易权限、允许私募股权基金参与二级市场交易、扩大做市商队伍、优化做市交易制度安排、扩大融资融券标的范围、降低交易经手费收费标准、修订《转板指引》、提高证券公司分类评价北交所业务专项加分、优化新三板分层标准、落地公示审核制度、推出信用债等14项改革举措。

田轩认为，在我国资本市场已初步形成的“1+N+X”政策体系框架中，北交所成为转板的枢纽与核心，在坚持多层次资本市场建设的底层逻辑下，北交所为创新型中小微企业融资打开了多元渠道，促进多板块上市资源有效流动，为处于多个不同阶段的中小企业提供多元化、差异化的融资服务。在此基础上，北交所与其他市场改革齐头并进，并加强与其他市场板块的协同效应，充分释放市场价值发现功能，营造良好的市场生态， 推进中国资本市场体系迈向更规范、更高效、更成熟的新发展阶段。

提升上市公司质量活跃资本市场

上市公司是资本市场的基石，北交所高质量发展的基础是高质量的上市公司。

数据显示，截至2023年11月14日，在229家北交所上市公司中，高新技术企业占比91%，国家级专精特新“小巨人”企业占比近五成；8家公司被评选为国家级“制造业单项冠军”，15家企业获国家科技进步奖、国家技术发明奖；上市公司平均研发强度4.46%，是规模以上企业平均水平的3倍；平均每家上市公司拥有19项有效发明专利，是全国高新技术企业平均水平的2.24倍。

北交所相关负责人表示，北交所按照大力提高上市公司质量的要求，把质量第一、质量优先的理念贯穿到发行审核、持续监管全链条各环节；着力引进一批创新成色足、成长性强、投资者认可的优质标的，加快推出首次公开发行并在北交所上市制度。

上述负责人也认为，北交所高质量发展是市场各要素的均衡发展。北交所建设过程中，将努力加强投融资两端的统筹，进一步加强投资端建设，积极推进公募、私募及各类中长期资金入市，推动更多地方设立专项基金参与市场建设；进一步研究优化北交所发行定价及配套制度安排，健全对发行人、大股东、承销商等有关主体的约束机制，促进一二级市场的良性互动与可持续循环；进一步丰富北交所指数体系，引导基金公司加大北交所基金产品供给，加快形成股、债、基等“全产品”协同发展的市场格局。

田轩建议，聚焦中小企业全生命周期，进一步丰富北交所发行条件，提高北交所发行端的包容性，加速高质量创新型企业的上市节奏，尽快形成更大的市场规模；根据不同的投资品种，设置不同等级要求的投资者门槛，从资产规模及投资经验等角度对投资者进行区分，进而对投资者进行结构性优化，持续吸引更多投资者入场；在此基础上，建议研究推出北交所主题的创新性投资产品，促进北交所对外开放；同时，加强引导各类中长期资金入市力度，充分发挥做市交易积极作用，持续激发市场活力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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