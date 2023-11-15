人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布多项数据显示，10月份，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，转型升级扎实推进，国民经济持续恢复向好。

工业生产有所加快，装备制造业持续回升

10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.39%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长5.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。装备制造业增加值同比增长6.2%，比上月加快0.7个百分点，连续3个月回升。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.9%；股份制企业增长5.6%，外商及港澳台商投资企业增长0.9%；私营企业增长3.9%。分产品看，太阳能电池、服务机器人、集成电路产品产量同比分别增长62.8%、59.1%、34.5%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.1%。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降9.0%，降幅比1-8月份收窄2.7个百分点，其中9月份同比增长11.9%。10月份，制造业采购经理指数为49.5%，企业生产经营活动预期指数为55.6%。

服务业增势良好，现代服务业增长较快

10月份，全国服务业生产指数同比增长7.7%，比上月加快0.8个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业生产指数同比分别增长21.3%、13.2%、10.9%、10.0%、7.8%。1-10月份，全国服务业生产指数同比增长7.9%。1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.1%。10月份，服务业商务活动指数为50.1%，业务活动预期指数为57.5%，其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。

市场销售增长加快，服务消费持续较快增长

10月份，社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%，比上月加快2.1个百分点；环比增长0.07%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额37479亿元，同比增长7.4%；乡村消费品零售额5854亿元，增长8.9%。按消费类型分，商品零售38533亿元，增长6.5%；餐饮收入4800亿元，增长17.1%。在限额以上单位商品零售额中，体育、娱乐用品类，通讯器材类，汽车类，金银珠宝类商品零售额分别增长25.7%、14.6%、11.4%、10.4%。1-10月份，社会消费品零售总额385440亿元，同比增长6.9%。全国网上零售额122915亿元，同比增长11.2%。其中，实物商品网上零售额103010亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%。1-10月份，服务零售额同比增长19.0%，比1-9月份加快0.1个百分点。

固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资增长较快

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）419409亿元，同比增长2.9%，比1-9月份回落0.2个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长5.9%，制造业投资增长6.2%，房地产开发投资下降9.3%。全国商品房销售面积92579万平方米，同比下降7.8%；商品房销售额97161亿元，下降4.9%。分产业看，第一产业投资同比下降1.3%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长0.4%。民间投资下降0.5%，降幅比1-9月份收窄0.1个百分点；扣除房地产开发投资，民间投资同比增长9.1%。高技术产业投资同比增长11.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.3%、10.5%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.0%、16.7%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长37.3%、29.1%。10月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.10%。

货物进出口同比由降转增，贸易结构继续优化

10月份，货物进出口总额35417亿元，同比增长0.9%，上月为下降0.7%。其中，出口19736亿元，下降3.1%；进口15681亿元，增长6.4%。进出口相抵，贸易顺差4055亿元。1-10月份，货物进出口总额343199亿元，同比增长0.03%。其中，出口195543亿元，增长0.4%；进口147656亿元，下降0.5%。1-10月份，一般贸易进出口同比增长1.8%，占进出口总额的比重为64.9%，比上年同期提高1.1个百分点。民营企业进出口增长6.2%，占进出口总额的比重为53.1%，比上年同期提高3.1个百分点。机电产品出口增长2.8%，占出口总额的比重为58.5%。

就业形势总体稳定，大城市城镇调查失业率下降

10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

居民消费价格稳中有降，工业生产者价格同比降幅略有扩大

10月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.2%，环比下降0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比下降2.1%，衣着价格上涨1.1%，居住价格上涨0.3%，生活用品及服务价格下降0.6%，交通通信价格下降0.9%，教育文化娱乐价格上涨2.3%，医疗保健价格上涨1.3%，其他用品及服务价格上涨3.6%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降30.1%，鲜菜价格下降3.8%，粮食价格上涨0.6%，鲜果价格上涨2.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨0.4%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%，环比持平。全国工业生产者购进价格同比下降3.7%，环比上涨0.2%。1-10月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.1%和3.6%。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，总的来看，10月份，国民经济持续恢复向好，主要指标持续改善，经济运行总体平稳。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，扎实推动高质量发展，精准有效实施宏观调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经