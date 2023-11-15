刘霞

原标题：迄今最遥远类银河系棒状星系发现

由西班牙和美国科学家主导的国际天文学家团队，利用詹姆斯·韦布空间望远镜发现了迄今已知最遥远的类银河系棒状螺旋星系，其已超过110亿岁，这一发现可能意味着星系的形成和演化理论的某些方面需要修正。相关论文发表于最新一期《自然》杂志。

最新发现的星系名为ceers-2112，其中心有一个引人注目的星系棒。约三分之二的螺旋星系（包括银河系）都拥有星系棒，里面充满了“婴儿”恒星。在螺旋星系内，恒星以有序的方式旋转（与银河系中出现的情况一样），由于螺旋结构的不稳定性或邻近星系的引力作用，星系棒可以自发形成。

此前天文学家们认为，星系需要几十亿年时间才能形成有序的星系棒，但观测显示，ceers-2112的星系棒在宇宙大爆炸后约10亿年或更短时间内形成。而ceers-2112的“横空出世”意味着星系成熟和有序的速度比科学家此前认为的要快得多，表明星系的形成和演化理论的某些方面需要修正。

研究人员称，ceers-2112的发现将改变天文学的至少两个方面的研究工作。首先，有些星系在宇宙大爆炸后不久就变得足够稳定，足以形成星系棒，星系的形成和演化理论模型可能需要调整早期宇宙星系中暗物质的组成量，因为暗物质被认为会影响星系棒的形成速度。其次，因为过去的星系比现在更小，使得寻找星系棒变得更加困难，ceers-2112的发现为在年轻的宇宙中发现更多星系棒铺平了道路。

(责编：申佳平、陈键)

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